Najbolja teniska juniorka svijeta, Hrvatica Petra Marčinko (16) plasirala se u polufinale Australian Opena pobjedom nad Srpkinjom Lolom Radivojević 7-5, 6-2 za 69 minuta igre u četvrtak u Melbourneu.

POGLEDAJTE VIDEO: Petra Marčinko

Prvi je put u polufinalu nekog Grand Slama, a na putu do finala stajat će joj 13. nositeljica, Amerikanka Liv Hovde. Do polufinala je došla pobjedama nad Amerikankom Alexis Blokhinom, Kanađankom Kaylom Cross i Bugarkom Denislavom Gluškovom. Izgubila je samo jedan set, i to u prvom kolu.

Kasnije u četvrtak s Dankinjom Johanne Christine Svendsen nije uspjela izboriti finale parova. Kanađanke Kayla Cross i Victoria Mboko izbacile su druge nositeljice turnira 7-6 (8-6), 2-6, 10-7.

Zagrepčanka je u prosincu osvojila poznati juniorski turnir Orange Bowl u obje konkurencije i postala tek druga hrvatska osvajačica natjecanja starog 75 godina nakon Dubrovkinje Ane Konjuh 2012. Jedan joj se pehar na putu, nažalost, razbio.

- Ana mi je jedan od uzora. Čujem priče o njoj i to mi je uvijek neki put kroz karijeru - objasnila je Petra u nedavnom intervjuu za HTV.

- Tenisom sam se počela baviti sa šest godina, tata me odveo na trening. To je bio prvi sport koji sam ikad probala i nisam ni pokušavala ništa drugo. Za nekih pet godina želim biti na WTA touru. Želim osvojiti Grand Slam, to je nekakav cilj. Mislim da je to najviše što možeš u tenisu napraviti - kazala je.