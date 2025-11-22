Obavijesti

HVALEVRIJEDAN POTEZ

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez
Saalbach: Nastup hrvatskih skijaša u drugoj vožnji slaloma na Svjetskom skijaškom prvenstvu 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Naši skijaši imali su prvu vožnju u Gurglu za zaborav. Samuel Kolega i Istok Rodeš proklizali su i nisu završili utrku, a Filip Zubčić odvozio je stazu u vremenu za drugu vožnju, ali se sam prijavio da je zahaklao vrata

Prva vožnja slaloma u austrijskom Gurglu nije dobro završila za naše skijaše, ali svi pričaju o potezu Filipa Zubčića. Samuel Kolega i Istok Rodeš nisu završili utrku do kraja jer su proklizali, a 'zubo' je završio stazu, međutim napravio je potez vrijedan divljenja.

Zagrepčanin je osjetio kako je zahaklao jedna vrata na sredini staze i sam se prijavio nadležnom žiriju. Oni su pregledali snimku i utvrdili kako je Zubčić u pravu. Da se Filip nije prijavio gledali bismo ga u drugoj vožnji koja je na rasporedu u 13.30 sati. S ovime je Zubčić pokazao koliko je veliki sportaš, ali još veći čovjek. Stavio je u prvi plan iskrenost i poštenje da pritom ne mari za bodove koje je mogao skupiti u drugoj vožnji. 

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Nakon prvog laufa oglasio se na Instagramu i Hrvatski skijaški savez.

- Naši skijaši nažalost nisu imali sreće na današnjem slalomu FIS Svjetskog Kupa u Gurglu... Filip Zubčić hrabro je započeo prvu vožnju, no manji problemi na strmini su ga usporili te uz zaostatak od sekunde i 21 stotinke zauzeo 22. mjesto. Filipu se, međutim, učinilo da je haklao jedna vrata i to je prijavio, a naknadnim pregledom nažalost došla je i službena diskvalifikacija. Samuel Kolega ostao je na unutarnjoj skiji već na samom početku staze i nažalost nije uspio završiti prvu vožnju. Istok Rodeš dobro je krenuo u prvu vožnju, ali mu je na ravnom dijelu staze proklizala unutarnja skija te nije uspio doći do cilja. Iako ovo nije bio naš dan, vjerujemo u naše dečke i znamo da će se vratiti još jači! Glavu gore i samo hrabro naprijed!

Druga vožnja na rasporedu je od 13.30 sati i moći ćete je pratit uživo na HRT 2.

