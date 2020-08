Svaki igrač na svoju poziciju i bez puno komplikacija u napad!

¨Hari Vukas vodio je u kratkoj karijeri tri utakmice protiv Osijeka i dobio sve tri. Sada ga čeka ogled sa Slaven Belupom, četvrti po redu, od prethodna tri je sva tri također riješio u svoju korist...

<p>Prvu od dvije 'kvalifikacijske' utakmice za ostanak na klupi Hajduka Hari Vukas uspješno je apsolvirao. Pobijeđen je Osijek a njegovu momčad idućeg vikenda čeka domaći ogled sa Slaven Belupom. Još jedan uspjeh bi ispred Vukasovog imena u zapisniku izbrisao riječ 'pomoćni', a Hajduk bi, barem za neko vrijeme bio miran kada je u pitanju mjesto prvog trenera. </p><p>Odluka je to koja načelno spada u domenu sportskog direktora Ivana Kepčije i savjetnika predsjednika uprave Marija Stanića, no na koncu bi za Vukasov ostanak na klupi mogao biti presudan predsjednik u ostavci Marin Brbić. Kako? Vrlo jednostavno, Hajduk je u financijskim problemima, izostaju prihodi od prodanih ulaznica i sponzora, upitna je i zarada od Europe..., i na Poljudu se steže remen i pokriva onim što imaju na raspolaganju. Pa tako i s aktualnim stručnim stožerom na čelu s Vukasom.</p><p>Poslovično racionalni Brbić sigurno se neće zadužiti ili dizati kredit kako bi posložio jaču momčad i doveo zvučno ime na klupu, ne pada mu na pamet zaroniti u minus na odlasku. Uostalom, i u prvom je mandatu uoči smjene poplaćao sve račune i iza sebe ostavio praznu blagajnu, pa će se vjerojatno i u drugom mandatu ponašati po sistemu 'dok sam ja tu, sve će biti u redu, a dalje...'.</p><p>Nije dakle ni čudno da su na Poljudu stopirane sve investicije, uključujući i one u igrački kadar i trenere. I tako će biti sve dok se netko od aktualnog kadra ne proda, a za sada nema konkretnih ponuda, barem ne onih koje bi zadovoljavale Hajduka. U tom svjetlu treba promatrati i sastav koji je Vukas izveo u Osijeku, u kome su manje - više svi igrači koji su u prodajnom izlogu. Od Posavca i Ismajlija, preko Vuškovića i Čoline, do Jradija i Gyurcsa.</p><p>Ako je vjerovati informacijama iz krugova bivših igrača Hajduka, nekadašnji Vukasovi suigrači navodno su mu uoči Osijeka poslali poruku podrške: ''Stavi svakog igrača na njegovo mjesto i ne kompliciraj previše'' I Vukas je upravo to i napravio. Je li ih poslušao ili je to i sam planirao napraviti manje je važno, važno je da je izborio pobjedu, i to svoju treću u tri ogleda s Osječanima!? U prvom mandatu slavio je 4:2, u drugom 3:2, a u trećem 2:1. I što je još zanimljivije, sada ga čeka ogled sa Slaven Belupom, kojeg je također pobijedio u sva tri prethodna ogleda, 2:0 i 2:1 na Poljudu te 0:2 u Koprivnici.</p><p>Vukas je tijekom svoje nogometne karijere bio napadač i od svojih igrača traži napadačku igru. Kad mu se vrate Diamantakos, Eduok i Teklić, uz Jaira, Gyurcsa, Caktaša i Krekovića, imat će na raspolaganju i te kako respektabilan napadački potencijal, na koncu i momčad koja je po imenima i tržišnoj vrijednosti jača od svih HNL konkurenata, osim naravno Dinama. Hajduk je puno kvalitetniji od većine konkurenata, no Tudor taj potencijal nije uspio iskoristiti, štoviše srozao je momčad koju mu je Burić ostavio s druge na petu poziciju. Sada je red na Vukasu da pokaže zna li i može li bolje od Tudora.</p>