Pet godina od svastike Hrvati se i dalje srame, a krivca još nema

Kvalifikacijska utakmica za EP s Italijom igrala se 2015. u hrvatskom gradu. Sa kukastim križem od 12 m2 na travnjaku. Ta je slika otišla u svijet. Republika Hrvatska zaključila je kako: nitko nije kriv

<p>Hrvatska i Italija su 2015. u Splitu igrale kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2016. Na hrvatskoj klupi <strong>Niko Kovač</strong>, na čelu Azzurra <strong>Antonio Conte</strong>. Rezultat 1-1. Strijelci <strong>Mandžukić</strong> i <strong>Candreva</strong> iz penala. A sve skupa: potpuno nebitno jer u svijet je kao vijest otišla slika o - kukastom križu na travnjaku stadiona Poljud u Splitu. U Hrvatskoj.</p><p>Sramota. Skandal. Crveni obrazi svakog normalnog građanina Hrvatske. I onda... Pojeo vuk magare. Ispalo je da, zapravo, nitko nije kriv. Jer nitko nikad nije pravomoćno odgovarao. Sve je otišlu u novu sramotu: u zastaru!</p><p><strong>VIDEO: POLICIJSKA SNIMKA S POLJUDA</strong></p><p>Jer Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ukinuo je presudu Prekršajnog suda u Splitu kojom su Hrvatski nogometni savez i njegov izvršni direktor Damir Vrbanović bili kažnjeni zbog svastike iscrtane na poljudskom stadionu uoči utakmice.</p><p>Policija je ispitala više od 100 osoba, 14 ih je kriminalistički obradila, išli su na poligraf... Sumnjivci? Nije ih bilo. Poljud ima 80-ak nadzornih kamera, ali eto, snimke sa baš tih kamera su očajne kvalitete pa osobe koje su snimljene kako preskaču ogradu nisu mogle biti identificirane.</p><p>- Prva skupina počinitelja su oni koji su napravili ovaj incident, kukasti križ, a drugi krivac je već utvrđen, a to su oni koji su dopustili da se to dogodi. Oni su dva dana prije znali da je kukasti križ na travnjaku pa su iz HNS-a pokušali prebaciti odgovornost na Hajduk - pričao je 2015. tadašnji ministar unutarnjih poslova, <strong>Ranko Ostojić</strong>.</p><p>- Savršeno je jasno da je njihov propust i njihova odgovornost koja se po prekršajnom postupku utvrđuje i zasigurno postoji. Kriv je organizator, konkretno HNS. Na kamerama HNS-a i prema izjavama izjava djelatnika HNS-a jasno je da su znali. Neću o detaljima, ali policija je to utvrdila u svom kriminalističkom istraživanju. Znali su, trebali su prekinuti i raščistiti to što se dogodilo - rekao je Ostojić.</p><p>Poremećeni idioti su, dakle, kemikalijama spržili poljudsku travu i na njoj uoči utakmice Hrvatske i Italije iscrtali znak Trećeg Reicha.</p><p>Poljud više od četiri godine nije vidio utakmicu hrvatske reprezentacije, a prošlo je punih osam bez utakmice s gledateljima u Splitu dok srebrni sa SP 2018. nisu prošle godine igrali kvalifikacije za Euro s Mađarskom.</p><p>Predsjednik Hrvatskog sabora od 2015. do 2016., <strong>Željko Reiner</strong>, kaže: 'Za svastiku na Poljudu do dana današnjeg nije razjašnjeno tko ju je i kako napravio. A nitko me ne može uvjeriti da se nije to moglo napraviti'!</p><p>HNS je zbog prskanja trave u obliku kukastog križa dobio do tada najtežu sankciju Uefe u svojoj povijesti: 100.000 €, oduzet bod u kvalifikacijama i dvije utakmice bez publike. Jedini su naj..ali normalni navijači koji nisu mogli na tribine navijati za Hrvatsku i hrvatski nogometaši, svjetski majstori koji su igrali pred praznim tribinama.</p><p>Bivši ministar unutarnjih poslova <strong>Vlaho Orepić</strong> raspisao je nagradu od 20.000 kuna za svaku informaciju o tome tko je krivac za kukasti križ na Poljudu. Nagradu je nudio i danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa <strong>Z.M.</strong> (60) - pola milijuna kuna...</p><p>Bez efekta. Službena međunarodna utakmica igrala se u hrvatskom gradu sa kukastim križem velikim 12 četvornih metara, ta je slika otišla u svijet, a Hrvatska je zaključila kako - nitko nije kriv?!</p>