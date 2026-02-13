Obavijesti

IDE PUT TEKSASA

Sve je spremno za povratnički meč Delije! Objavio oproštajnu fotografiju s UFC-ovim prvakom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Delija i Spivac bore se na UFC Fight Nightu 267 u Teksasu 21. veljače. Priredbu predvodi meč Stricklanda i Hernandeza, a moći će se gledati u izravnom prijenosu na Paramount + platformi

Hrvatski teškaš Ante Delija (35 godina, 26-7) odradio je posljednji trening u Engleskoj u teretani prvaka UFC-a Toma Aspinalla prije odlaska u SAD, gdje će se 21. veljače, u noći sa subote na nedjelju, boriti protiv Sergheija Spivaca (31, 17-6). Dubrovčanin je već godinama dio najužeg tima Aspinalla i prvi mu je sparing partner, no prvak mu tijekom ovih priprema nije mogao pomoći.

Foto: Instagram

Razlog tomu je teška ozljeda oka koju je zadobio u posljednjem meču protiv Ciryla Ganea. U konačnici sudac je prekinuo borbu u prvoj rundi jer Englez nije mogao vidjeti na lijevo oko. Tek prije nekoliko dana obavio je operaciju i treninzima će se vratiti u najboljem slučaju kroz nekoliko mjeseci.

Iako mu nije pomagao, Aspinall se fotografirao s Delijom na oproštajnoj fotografiji iz Manchestera, a tu su i njegov trener te posljednji boksački svjetski prvak kojeg je Hrvatska imala, Stipe Drviš, Aspinallov otac i trener Andy i Martin Batur. I on će uskoro u ring, sedam dana nakon Delije, kada se bori na FNC-ovom eventu u Slavonskom Brodu 28. veljače protiv Brazilca Wesleyja Martinsa.

REGIONALNA MMA ZVIJEZDA FOTO Tko je Ivana Petrović? Bila je prva Hrvatica u UFC-u, a sad je šokirala MMA scenu u regiji...
FOTO Tko je Ivana Petrović? Bila je prva Hrvatica u UFC-u, a sad je šokirala MMA scenu u regiji...

Delija protiv Spivaca traži povratak na pobjedničke staze. U prošlom meču porazio ga je Waldo Cortes-Acosta nakon niza vrlo diskutabilnih odluka sudaca. Dubrovčanin je serijom udaraca natjerao suca na prekid i počeo slaviti, a naknadno su pogledali snimku na kojoj se vidi kako ga je ubo u oko.

Organizatori su, protivno pravilima, nastavili meč, a nakon toga ga je Amerikanac nokautirao. Što se Spivaca tiče, Moldavac je u nizu od dva uzastopna poraza. U najjačoj svjetskoj organizaciji ima omjer 8-6 i trenutno je rangiran kao 7. najbolji teškaš UFC-a.

