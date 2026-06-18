Obavijesti

Sport

Komentari 12
'DALIĆU, NISI LIFE COACH'

Svećenik kritizirao Dalića: 'Bog i Gospa ne navijaju za Hrvatsku. Mi nismo izabrana nacija'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Svećenik kritizirao Dalića: 'Bog i Gospa ne navijaju za Hrvatsku. Mi nismo izabrana nacija'
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nogomet nije kompenzacija za nacionalne povijesne traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo 'najluđi' niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi, smatra don Žderić

Admiral

Zlatko Dalić nije krio razočarenje nakon poraza Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske s 4:2. Naš izbornik je poznat po tome što često ističe vjeru koja mu pomaže u teškim situacijama i da se često moli za uspjehe 'vatrenih'.

Početkom svibnja je hodočastio do Međugorja iz rodnog Livna, a na sličan pothvat odlučio i prije zadnjeg Svjetskog prvenstva u Katru 2022. Tad je put s ruksakom na leđima prevalio u tri dana pa na Instagramu napisao: "Hvala ti, Majko Božja, za sav blagoslov! U tebe se, Gospodine, uzdam".

NA VELEBNOM STADIONU Modrić o Englezima i mogućem oproštaju: 'Nevjerojatno kakve brojke'. Dalić: Kao da mi je prva
Modrić o Englezima i mogućem oproštaju: 'Nevjerojatno kakve brojke'. Dalić: Kao da mi je prva

Uz to, 'vatreni' su prije prijateljske utakmice s Belgijom posjetili crkvu u Ičićima te iznenadili vjernike. Ipak, na društvenim mrežama oglasio se svećenik don Ante Žderić. Splitski svećenik prokomentirao je poveznicu vjere i sporta.

"Ne, vjera ne vodi pobjedi na Svjetskom nogometnom prvenstvu, nego vječnom spasenju i gledanju Božje slave. Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko natjecanje, što namjesto objektivnog i profesionalnog prosuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobjedi vodi u ekstazu, a u porazu od odricanja od dojučerašnjih idola.

Nogomet nije kompenzacija za nacionalne povijesne traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo 'najluđi' niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cijena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli.

Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a nogometni izbornik nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportašima", poručio je don Žderić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a
SKUPE POGREŠKE

VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a

HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 Prvo poluvrijeme vraćali smo se dva puta iz zaostatka, ali u drugom dijelu Englezi su prelomili i iz individualnih grešaka stigli do pobjede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026