Svećenik kritizirao Dalića: 'Bog i Gospa ne navijaju za Hrvatsku. Mi nismo izabrana nacija'

Zlatko Dalić nije krio razočarenje nakon poraza Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske s 4:2. Naš izbornik je poznat po tome što često ističe vjeru koja mu pomaže u teškim situacijama i da se često moli za uspjehe 'vatrenih'.

Početkom svibnja je hodočastio do Međugorja iz rodnog Livna, a na sličan pothvat odlučio i prije zadnjeg Svjetskog prvenstva u Katru 2022. Tad je put s ruksakom na leđima prevalio u tri dana pa na Instagramu napisao: "Hvala ti, Majko Božja, za sav blagoslov! U tebe se, Gospodine, uzdam".

Uz to, 'vatreni' su prije prijateljske utakmice s Belgijom posjetili crkvu u Ičićima te iznenadili vjernike. Ipak, na društvenim mrežama oglasio se svećenik don Ante Žderić. Splitski svećenik prokomentirao je poveznicu vjere i sporta.

"Ne, vjera ne vodi pobjedi na Svjetskom nogometnom prvenstvu, nego vječnom spasenju i gledanju Božje slave. Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko natjecanje, što namjesto objektivnog i profesionalnog prosuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobjedi vodi u ekstazu, a u porazu od odricanja od dojučerašnjih idola.

Nogomet nije kompenzacija za nacionalne povijesne traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo 'najluđi' niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cijena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli.

Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a nogometni izbornik nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportašima", poručio je don Žderić.