NE ODUSTAJU OD 'HIMNE'

Šveđani Thompsona nazvali fašistom, Cindrić im odgovorio: Glupost, uvijek ćemo ga slušati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa, kazao je

Admiral

Švedski mediji ponovno su u središte pozornosti stavili Marka Perkovića Thompsona tijekom Europskog rukometnog prvenstva koje se igra u Malmöu. Tema se otvorila nakon odluke da se njegova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" više ne pušta s razglasa u Malmö Areni, i to nakon reakcija koje su uslijedile poslije nastupa hrvatske reprezentacije na turniru.

Odluku je popratilo pisanje švedskog Sportbladeta, koji je Thompsona opisao kao kontroverznu figuru na Balkanu. U tekstu se navodi da je riječ o glazbeniku kojega se povezuje s fašizmom te da su njegove pjesme zbog toga često nepoželjne na međunarodnim sportskim događajima. Sličan stav iznio je i Aftonbladet, naglasivši da su organizatori turnira, uz suglasnost Europske rukometne federacije (EHF), odlučili ukloniti njegove pjesme iz službenog programa tijekom utakmica.

Na napise švedskih medija reagirao je i hrvatski reprezentativac Luka Cindrić, koji je istaknuo da zabrane nemaju utjecaja na stavove i atmosferu unutar hrvatske momčadi.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

- Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa. Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje - rekao je Cindrić.

Hrvatski srednji vanjski naglasio je da se ne želi upuštati u političke rasprave, ali da igrači već dugo slušaju slične optužbe.

- Izbjegavam ulaziti u političke rasprave, ali navikli smo čuti ovakve stvari o njemu. Nije važno što drugi govore, uvijek ćemo slušati njegove pjesme. Puštamo njegove pjesme u svlačionici i autobusu - dodao je.

