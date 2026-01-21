Šveđani Thompsona nazvali fašistom, Cindrić im odgovorio: Glupost, uvijek ćemo ga slušati

Švedski mediji ponovno su u središte pozornosti stavili Marka Perkovića Thompsona tijekom Europskog rukometnog prvenstva koje se igra u Malmöu. Tema se otvorila nakon odluke da se njegova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" više ne pušta s razglasa u Malmö Areni, i to nakon reakcija koje su uslijedile poslije nastupa hrvatske reprezentacije na turniru.

Odluku je popratilo pisanje švedskog Sportbladeta, koji je Thompsona opisao kao kontroverznu figuru na Balkanu. U tekstu se navodi da je riječ o glazbeniku kojega se povezuje s fašizmom te da su njegove pjesme zbog toga često nepoželjne na međunarodnim sportskim događajima. Sličan stav iznio je i Aftonbladet, naglasivši da su organizatori turnira, uz suglasnost Europske rukometne federacije (EHF), odlučili ukloniti njegove pjesme iz službenog programa tijekom utakmica.

Na napise švedskih medija reagirao je i hrvatski reprezentativac Luka Cindrić, koji je istaknuo da zabrane nemaju utjecaja na stavove i atmosferu unutar hrvatske momčadi.

- Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa. Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje - rekao je Cindrić.

Hrvatski srednji vanjski naglasio je da se ne želi upuštati u političke rasprave, ali da igrači već dugo slušaju slične optužbe.

- Izbjegavam ulaziti u političke rasprave, ali navikli smo čuti ovakve stvari o njemu. Nije važno što drugi govore, uvijek ćemo slušati njegove pjesme. Puštamo njegove pjesme u svlačionici i autobusu - dodao je.