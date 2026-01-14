Obavijesti

NAPUSTIO JE SAVEZ

Svetina se oglasio nakon što je odstupio iz HNS-a: Ne želim biti sredstvo za urušavanje ugleda

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: HNS potpisao ugovor o TV i marketinškim pravima, najunosniji u povijesti | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Razumijem ovakvu odluku g. Svetine te mu zahvaljujem na doprinosu koji je kao glavni tajnik dao uspjesima Saveza u proteklom razdoblju, rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić

Tomislav Svetina više nije glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza. On je u srijedu sam odstupio s te funkcije uoči sjednice Saveza na kojoj je trebao biti razriješen iste dužnosti nakon što je snimljen u hercegovačkom restoranu s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, Zdravkom Mamićem.

Tomislav Svetina odstupio iz HNS-a 02:26
Tomislav Svetina odstupio iz HNS-a | Video: Zdravko Barišić/24sata

HNS je potvrdio kako je Josip Tomaško novi tajnik, a tim su povodom Svetina i Marijan Kustić dali izjave.

- Uspjesi Hrvatskog nogometnog saveza utemeljeni su na zajedništvu svih dionika HNS-a. Kao glavni tajnik, ne želim biti sredstvo kojim se pokušava to jedinstvo narušiti i ukaljati ugled, kako moj tako i HNS-a te sam stoga odlučio podnijeti ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a - rekao je Svetina te zaključio...

Zagreb: Rudeš uz odličnu atmosferu svojih navijača proslavio naslov prvaka i ulazak u prvu HNL
Zagreb: Rudeš uz odličnu atmosferu svojih navijača proslavio naslov prvaka i ulazak u prvu HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U novonastaloj atmosferi stvorio se veliki pritisak na Savez i zbog toga smatram ovakav potez naodgovornijim prema Savezu, predsjedniku Kustiću i kolegama u Izvršnom odboru.

Kustić mu se zahvalio i pozdravio promjenu u Savezu.

- Zahvaljujem Izvršnom odboru koji je još jednom iskazao jedinstvo u svom djelovanju. Razumijem ovakvu odluku g. Svetine te mu zahvaljujem na doprinosu koji je kao glavni tajnik dao uspjesima Saveza u proteklom razdoblju. Raduje me što na poziciju glavnog tajnika promoviramo Josipa koji se dokazao kroz dugogodišnji rad u HNS-u pri čemu je dobro upoznao praktički sve segmente djelovanja Saveza, a posebno reprezentacije, natjecanja i međunarodne odnose što je za poziciju glavnog tajnika izuzetno važno. Radi se o odličnom obrazovanom, predanom i vrijednom djelatniku koji ima naše puno povjerenje te mu ovim putem čestitam i želim puno uspjeha na novoj poziciji - rekao je čelnik HNS-a.

