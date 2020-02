I suigrač progovorio hrvatski: 'Pas mater Babayaro', 'ne važi'

Svi su vidjeli Babin koš za pobjedu kao u najboljim američkim filmovima. Utah je pobijedio 114-113 u Hustonu, a Bogdanoviću je to bio tek drugi koš iz igre na cijeloj utakmici, dotad je imao 0/2 za dva poena i 1/4 za tricu uz 2/2 s linije slobodnih bacanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A onda... Sekunda i šest desetinki do kraja, Bogdanović se izvlači izvan linije za trice, Joe Ingles ga je vidio, dodao, a Babo preuzeo odgovornost. 'Bogdanović for the win!' Preko četiri ruke i u koš.

Naravno, pohvalio se i sam na društvenim mrežama. Ima i čime. Jednostavno je napisao 'Zapišite si bilješke' na Instagramu uz fotografiju pobjedničkog šuta, a potom su krenuli komentari što hrvatskih, što stranih sportaša.

Ivan Rakitić jednostavno je stavio emoji krune, Klasnić vatre, a Ivica Zubac ga je nazvao doktorom. Mateo Pavlović dao mu je nadimak 'bezobrazni Babo'.

Rudy Gobert bio je presretan i na terenu slavio pobjedu, a na Instagramu pokazao i da zna nešto hrvatskog. 'Pas mater' stoji u njegovom komentaru. Srpski reprezentativac i igrač Sacramento Kingsa Nemanja Bjelica napisao je 'Ne važi ovo' iz zezancije i zaradio 119 lajkova na svome komentaru.

Navijači su složni: Trebali su te pozvati na natjecanje u tricama. Bogey! Utah te voli, brate! - pišu presretni navijači Jazzera.

Foto: Troy Taormina

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.