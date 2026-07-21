Švicarci: Gorak gol, ali i rezultat za respekt protiv favorita. Čeka nas vrući uzvrat na Maksimiru

Švicarski mediji s dozom gorčine, ali i poštovanja popratili su prvu europsku utakmicu novog prvaka. Thun je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka remizirao 1-1 s Dinamom, ispustivši pobjedu koja mu je bila nadohvat ruke do 86. minute. Rasprodana Visana Arena u Thunu svjedočila je hrabroj partiji domaćina koji je dugo vodio, no na kraju je individualna kvaliteta hrvatskog prvaka došla do izražaja, ostavivši dvoboj potpuno otvorenim za uzvrat u Zagrebu u utorak.

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Hladan tuš četiri minute prije kraja

Jedinstveni je zaključak svih relevantnih švicarskih medija - pobjeda je iskliznula iz ruku kad se činilo da su je osigurali. Portal Watson donosi naslov "Thun propustio pobjedu protiv Zagreba za dlaku", ističući kako se izjednačujući gol "nazirao tijekom čitavog drugog poluvremena". Ključni trenutak dogodio se u 86. minuti. Pogrešno dodavanje Marca Gutbuba, koji je ušao u igru u drugom dijelu, presjekli su "modri", a lopta je došla do Mihe Zajca. Slovenski veznjak preciznim i snažnim udarcem sa 17-18 metara matirao je domaćeg golmana Niklasa Steffena za konačnih 1-1.

​- Naravno da je izuzetno gorko primiti gol tako kasno. Znali smo što nas očekuje i velikim smo dijelom utakmice to odradili jako dobro. Moramo izvući pozitivne stvari - rekao je za SRF veznjak Thuna Nils Reichmuth.

List Blick opisuje gol kao "izuzetno gorak", dok 20 Minuten u analizi ističe kako je Dinamov pritisak u drugom dijelu na kraju urodio plodom. Iako njima ostaje žal za pobjedom, švicarski novinari ističu da je Thun ostvario "respektabilan rezultat" protiv favoriziranog suparnika koji iza sebe ima neusporedivo bogatije europsko iskustvo.

Labeau zapalio tribine, Dinamo se probudio nakon pauze

Utakmica je za švicarskog prvaka, koji se u najviši rang vratio prošle sezone i odmah senzacionalno osvojio naslov, počela kao iz snova. Nošeni podrškom 9000 navijača na ispunjenom stadionu, igrači trenera Gian-Luce Privitellija odigrali su hrabro i dominantno prvo poluvrijeme. Takav pristup nagradio ih je u 20. minuti. Nakon ubačaja Fabija Fehra, najviši u skoku bio je 30-godišnji napadač Brighton Labeau i glavom zabio za vodstvo 1-0 i erupciju oduševljenja domaćih.

Švicarski mediji, uključujući i Berner Zeitung, slažu se da je Thun u prvih 45 minuta bio bolja momčad te da je propustio još nekoliko dobrih prilika za povećanje vodstva. Dinamo, koji je u Thun doputovao na jubilarnu 400. europsku utakmicu, u prvom dijelu nije pokazao puno, a rijetki pokušaji prema golu Steffena odlazili su preko gola ili završavali u bloku.

Ipak, slika se potpuno promijenila u nastavku. Kako navodi SRF, Dinamo se vratio iz svlačionice "znatno jači" i počeo dominirati terenom. Pritisak je postajao sve jači, a obrana Thuna našla se na velikim iskušenjima. Golman Steffen imao je nekoliko sjajnih intervencija, a u dva navrata su njegovi suigrači spašavali siguran gol čisteći loptu s gol-linije. Prvo je to učinio Michael Heule u 54. minuti, a zatim i asistent kod gola Fabio Fehr u 65. minuti.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Sve oči uprte u Maksimir

Unatoč ispuštenoj pobjedi, ton u švicarskim medijima nije tragičan. Remi protiv momčadi Dinamova kalibra smatraju uspjehom za ekipu koja je doživjela značajne promjene tijekom ljeta, uključujući i odlazak trenera Maura Lustrinellija koji je iskovao naslov. Ipak, svi su svjesni težine zadatka koji ih čeka za tjedan dana u Zagrebu. 20 Minuten ističe kako švicarskog prvaka očekuje "vruć uzvrat pred vatrenim navijačima na stadionu Maksimir".

Pobjednik ovog dvoboja će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz susreta između Klaksvika s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa (prva utakmica 0-0), dok poraženi seli u kvalifikacije za Europsku ligu, na noge gubitniku duela Vikingur - Hapoel Beer Sheva (prva utakmica 2-1). Za Thun je i dalje sve moguće, no nakon propuštene prilike kod kuće, put do europskog sna postao im je znatno teži.

*uz korištenje AI-ja