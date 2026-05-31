Svitolina slavila nad Benčić i izborila ukrajinsko četvrtfinale

Nakon Marte Kostjuk još jedna Ukrajinka se plasirala u četvrtfinale ovogodišnjeg Roland Garrosa u konkurenciji tenisačica, to je uspjelo Elini Svitolinoj koja je sa 4-6, 6-4, 6-0 svladala Švicarku Belindu Benčić.

Ranije je Kostjuk sa 7-5, 6-1 svladala četverostruku pobjednicu Roland Garrosa, Poljakinju Igu Swiatek. Kostjuk je do pobjede došla za samo sat i 39 minuta igre i tako priredila još jedan šok za jednu od glavnih favoritkinja turnira.

Kostjuk i Svitolina igrat će međusobno u četvrtfinalu, pa će Ukrajina sigurno imati predstavnicu u polufinalu.

I Kostjuk i Svitolina ovog su proljeća pokazale sjajnu formu na zemljanoj podlozi, Kostjuk je osvojila WTA 1000 turnir u Madridu, a Svitolina WTA 1000 turnir u Rimu.

Uz Svitolinu i Kostjuk, četvrtfinale je izborila i 36-godišnja Rumunjka Sorana Cirstea 6-3, 7-6 (4) pobjedom protiv Xiyu Wang.