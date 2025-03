Svjetski fenomen: Luka Modrić ove je sezone odigrao preko 50 utakmica! A kraj se ne nazire...

O Luki Modriću (39) već su ispisane na tone papira i ispisani brojni hvalospjevi. Ipak, kad nešto toliko vrijedi treba to cijeniti, a Modrić je blago hrvatskog i svjetskog nogometa. Da je igračka klasa znamo još otkad se pojavio na sceni, ali koliko je fizički moćan kapetan madridskog Reala dokazuje i ove sezone.

S 39 na leđima, Modrić je ove sezone odigrao za Real 44 utakmice u svim natjecanjima. Iako ga Carlo Ancelotti dozira i rijetko počinje dvije utakmice zaredom u prvih 11, hrvatski kapetan je skupio 2087 minuta igrajući za klub.

U dresu reprezentacije, Luka je u ovoj sezoni nastupio sedam puta, a u nedjelju će zaigrati osmi put protiv Francuske. S time da, treba reći da je među "vatrenima" Modrić apsolutni broj jedan i dalje najvažniji igrač momčadi. Rijetko kada ne igra svih 90 minuta.

Dakle, ukupno je Modrić odigrao 51 utakmicu od starta natjecateljske sezone (14. kolovoz), a do kraja se ima još za igrati. S obzirom na to da je "kraljevski klub" "živ" u svim natjecanjima i da ga čeka Svjetsko klupsko prvenstvo nakon završetka prvenstva, Kupa i Lige prvaka, Modrić će do kraja sezone još puno nastupati.

Konkretno govoreći, maksimalno bi Real mogao odigrati još 24 utakmice (10 u La Ligi, dvije u Kupu, pet u Ligi prvaka, sedam na klupskom SP-u). Ako Modrić nastupi u svima, doći će do 68 utakmica za klub u sezoni.

Hrvatska će, ako prođe Francusku, u lipnju odigrati dvije utakmice u završnici Lige nacija, što znači da Modrića za reprezentaciju maksimalno čekaju još tri utakmice. Odnosno, odigrat će ih 10 u tom slučaju za "vatrene" u ovoj sezoni.

Zbrojeći klub i reprezentaciju, kapetan Hrvatske i Reala mogao bi doći do 78 odigranih u sezoni i to s 39 godina na leđima!

Modrića obožavaju i u Hrvatskoj i u Realu, a koliko ga cijene i drugi igrači najbolje govori izjava Kyliana Mbappea uoči utakmice protiv "vatrenih" na Poljudu.

- On je kapetan svih kapetana, on je veliki čovjek. Veliki nogometaš, veliko ime i mislim da je najbolji mogući ambasador Hrvatske. Još igra na čudesnoj razini, veliko mi je zadovoljstvo imati ga uz sebe na terenu svaki dan - govorio je najbolji strijelac Reala o našem kapetanu.

Za usporedbu, Xavi je s 35 otišao iz Barcelone u Al Sadd i s 39 završio karijeru daleko od ozbiljnog nogometa. Andres Iniesta je s 34 otišao u Japan, dok se Toni Kroos umirovio s isto toliko, kao i veliki Zinedine Zidane.

A Modrić? Hrvatski i svjetski fenomen s 39 na leđima predvodi "vatrene" u velikoj pobjedi protiv Francuske i s Realom ganja nove trofeje i rekorde. Ipak se radi o ponajboljem veznom igraču svih vremena!

Modrićev broj utakmica ove sezone:

Odigranih za klub: 44

Odigranih za reprezentaciju: 7

Odigranih zajedno: 51

Maksimalan broj mogućih odigranih: 78