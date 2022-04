Svjetsko prvenstvo: Hrvatsku će predstavljati četiri boksačice

Hrvatsku će na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu, koje se održava od 8. do 20. svibnja predstavljati četiri najbolje boksačice Nikolina Ćaćić, Dea Bolanča, Marija Malenica i Sara Beram.

Svjetsko prvenstvo za boksačice trebalo se u glavnom gradu Turske održati prošle godine, a bilo je odgođeno zbog pandemije korona virusa.

Izbornik ženske reprezentacije Ante Matas odredio je da Hrvatsku u Istanbulu predstavljati Nikolina Ćaćić (Omega Zagreb) u kategoriji do 52 kg, Dea Bolanča (Pit Bull Split) u kategoriji do 57 kg, Marija Malenica (Pit Bull Split) u kategoriji do 60 kg i Sara Beram (Petar Zrinski Zagreb) u kategoriji do 63 kg.

Hrvatski ženski boks nedavno je na Europskom prvenstvu za seniore i seniorke do 22 godine u Poreču osvojio prvu medalju uopće u seniorskoj konkurenciji – naša najbolja boksačica i prva hrvatska olimpijka 21-godišnja Nikolina Ćaćić osvojila je srebrnu medalju i naslov doprvakinje Europe do 22 godine.

Ćaćić je lani izborila nastup i prvu pobjedu na Olimpijskim igrama u Tokiju, a prije toga bila je prva osvajačica velikih medalja za Hrvatsku kad je postala svjetska i europska doprvakinja u mlađim seniorkama 2019. godine.

Nadomak plasmanu na Olimpijske igre bila je i najiskusnija hrvatska reprezentativka, Splićanka Marija Malenica (33) koja se nakon toga preselila u London i posvetila profesionalnoj karijeri (upisala i pobjedu u profi-ringu), a nastupila je na državnom prvenstvu u Zadru gdje se borila u najžešćem meču prvenstva protiv Sare Beram koja je pobijedila i bila proglašena najboljom boksačicom PPH-a za žene.

Marija Malenica prošle je godine bila zlatna i proglašena je najboljom boksačicom Prvenstva Balkana u Zagrebu.

Sara Beram (27) nedavno je obranila titulu na jakom međunarodnom turniru ‘Beogradski pobjednik’ gdje je senzacionalno s četiri pobjede u nizu nad kvalitetnim suparnicama trijumfirala i lani. Beram je također bila i prvakinja na Prvenstvu Balkana u Zagrebu, a bila je i pobjednica međunarodnog Grand Prixa Zagreb.

Mlada i srčana Splićanka Dea Bolanča (20) odlično se borila na Europskom prvenstvu U-22 u Poreču, na svakom natjecanju pokazuje kontinuirani napredak i nastup na Svjetskom prvenstvu među najboljim boksačicama svijeta bit će joj novi veliki iskorak u međunarodnoj karijeri.

Za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva boksačica u Istanbulu će se održati i izborni kongres Svjetske boksačke federacije IBA-e s izborom novog predsjednika.

