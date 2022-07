Tadić: Tri boda, 'clean sheet' i ja idem iz Šibenika prezadovoljan

Rijeka je nastavila niz 'velike četvorke' HNL-a (onih koji su igrali) i nakon Dinama i Osijeka u prvoj utakmici nove sezone došla do tri boda. Šibenik je pružio dobar otpor, no Riječani su došli do pobjede golom Obregona u 74. minuti.

- Super važni bodovi. Početak prvenstva, prvo kolo, specifična situacija, niti u jednom klubu zapravo ne znaju u kakvoj su formi. Šibenik je i inače jedna izraženo domaćinska ekipa i na Šubićevcu nikad nije lako igrati, ali ja sam super zadovoljan s mojom ekipom - kazao je Dragan Tadić nakon utakmice.

U prvom dijelu nije bilo golova, niti previše igre. Rijeka je imala ima blagu prednost u posjedu loptu, međutim nije bilo previše uzbuđenja.

- Prvo poluvrijeme nam je nedostajao brži protok lopte. U nastavak smo ušli lošije pa promijenili formaciju (*iz 4-2-3-1 u 3-4-2-1, nap.a.), ušao je Obregon koji nam je donio pobjedu i ja nakon pobjede na ovako teškom gostovanju i sačuvane vlastite mreže mogu biti jedino: sretan. Sad imamo pet dana mira - kazao je pa nastavio:

- U prvom poluvremenu je Haris (kapetan Vučkić, nap.a.) bio previše izoliran u špici pa smo odlučili dodati mu Obregona i kreirali smo tu situaciju u kojoj je Prince (*Ampem, nap.a.) baš vrhunski centrirao, a Obregon baš vrhunski zabio tim sjajnim trzajem glavom.

Nakon prvog kola u HNL-u, Riječani se okreću europskim ispitima..

- Od sutra počinje priprema za Djurgarden. Najteži mogući protivnik kojeg smo mogli izvući. Mi smo tek počeli sezonu, a oni su usred švedskog prvenstva i još tamo prvi na tablici, danas su pobijedili 5-0 što mi baš i nije bilo drago čuti.

- Imamo pet dana za pripremu te prve europske utakmice. Skautirali smo ih, sad ćemo im se 100% posvetiti i u četvrtak od 20:30 dati sve od sebe. Bit će teško, ali mi smo Rijeka i mi vjerujemo u sebe.

Zahvalio je i navijačima.

- Hvala svim navijačima na podršci koju imamo od prvog dana kad smo preuzeli momčad. Hvala Armadi na navijanju na stadionu i svima koji su gledali i navijali za nas, a to je.. Cijela Rijeka. Tri boda, 'clean sheet' i ja sam: prezadovoljan.

