JOŠ RAZMIŠLJAJU

Talijani ipak odustaju od sulude ideje? Modrić i ekipa čekaju konačnu odluku o dalekom putu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Talijani ipak odustaju od sulude ideje? Modrić i ekipa čekaju konačnu odluku o dalekom putu
3
Foto: Daniele Mascolo

Utakmica Milana i Coma u Perthu pod upitnikom! Sve veći pritisak na AFC da zaustavi spektakl zbog nedostatka dozvola. Hoće li se Luka Modrić susresti s Baturinom, Smolčićem i Čavlinom?

Utakmica talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Coma, koja se u veljači treba odigrati u australskom Perthu, pod sve većim je znakom pitanja. Talijanski mediji navode kako postoje sve veće sumnje u izvedivost igranja utakmice Serie A u australskom Perthu.

Ranije ovog mjeseca, Uefa je dala dozvolu da se utakmica Serie A između Milana i Coma, zakazana za 8. veljače, odigra u Perthu. Milanov stalni dom, stadion Giuseppe Meazza u to će vrijeme biti zauzet zbog Zimskih olimpijskih igara.

Serie A - Juventus v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo

Uefa  je izdala dozvolu i za odigravanje utakmice španjolskog prvenstva između Villarreala i Barcelone u Miamiju, međutim La Liga je podlegla pritisku i odustala od te ideje.

UŽIVA U ITALIJI Modrić: Sve dugujem svom idolu Zvonimiru Bobanu...
Modrić: Sve dugujem svom idolu Zvonimiru Bobanu...

Talijanski mediji navode kako bi ista sudbina mogla zadeseti i susret između Milana, čiji dres nosi Luka Modrić, te Coma za koji igraju Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina.

LUKA KAO GATTUSO Modrić iznenadio igrače Milana skupocjenim poklonom! 'To je napravio da ne mora zapjevati'
Modrić iznenadio igrače Milana skupocjenim poklonom! 'To je napravio da ne mora zapjevati'

Naime, da bi se ta utakmica odigrala u Australiji, Serie A i dalje treba dopuštenje australskog nogometnog saveza, AFC-a i Fife Navodno, postoji sve veći "vanjski pritisak" na AFC da zaustavi održavanje utakmice u Australiji odbijanjem davanja dozvole.

