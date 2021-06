Kako u tjedan dana zaboraviti i pospremiti na dno ladice scenu u kojoj Mladost od grogiranog boksača diže pehar prvaka Hrvatske? Skoro pa nemoguće, ali jugaši moraju kako god znaju jer već danas u Beogradu na završnom turniru Lige prvaka (3. - 5. lipnja) kreću u trodnevnu borbu za naslov klupskog prvaka Europe. Zadnji trofej u izlogu ove vaterpolske sezone.

- Nije baš tako lagano sve to staviti na dno ladice, no nemamo izbora. Imamo, srećom, puno iskustva u takvim situacijama, morali smo arhivirati tu seriju koja je pokazala kakav je sport i zašto ga volimo - zbori Paulo Obradović, Jugova topovnjača koja će nakon pet godina bušiti mreže protivnike i u hrvatskoj reprezentaciji.

No, o tome drugom prilikom, sada je prvi zadatak, ako je ikako moguće, to činiti protiv Brescie u četvrtfinalu (18:00, Sportklub 3). Brescie koja je prekinula 14-godišnju dominaciju bogatog Pro Recca u talijanskom prvenstvu i postala prvak države nakon 18 godina, a tome skoro pa ne treba dodatak.

- Mislim da je to trenutno najneugodniji mogući protivnik, u naletu su, a i još na početku sezone pokazali su ambicije dovevši Jokovića, Vlachopoulosa, pa talijanske reprezentativce koji čine okosnicu momčadi. Imaju dva dobra centra Lazića i Nikolaidisa, trenera Bova s puno iskustva i koji dosta pažnje posvećuje taktici. Nama se dosta otegla finalna serija, ali resetirali smo se. Idemo probati ovu sezonu završiti trofejem koji je i najbitniji. Naravno da to ne ovisi o nama, ali kad već imamo priliku, zašto ne probati.

Brescia je u svojoj skupini završila na trećem mjestu, iza Barcelonete i aktualnog prvaka Ferencvarosa, na koji će i pobjednik ovog susreta. Naš je dojam da je, štoviše, namjerno "gađala" treće mjesto i Juga za protivnika u četvrtfinalu jer na takav zaključak navodi poraz od hercegnovskog Jadrana...

- Pa složio bih se s time, i ja imam taj osjećaj. No mogu reći iz svog iskustva da svi koji su to radili, nisu dobro prolazili. Međutim, nema na ovakvom turniru velikog biranja, ako hoćeš doći do vrha, moraš pobijediti sve najbolje. Talijani su očito mislili da smo mi ovdje najpoželjniji protivnik.

Jug i Brescia igrali su zadnji put prije dvije godine na završnom turniru, Dubrovčani su slavili s u utakmici za peto mjesto, dok i dalje u dvobojima ovih momčadi "zvoni" onaj za Superkup Europe u prosincu 2016. godine. Jug je vodio 7-0 početkom zadnje četvrtine! Druga su to, doduše, vremena bila za oba kluba, za Jug sigurno puno uspješnija jer nakon dugo godina može se dogoditi da završi sezonu bez ijednog trofeja.

Iz trenutne perspektive, koju oslikava Jugova recentna forma, bila bi mala senzacija vidjeti jugaše na europskom tronu na kojem su bili prije pet godina, no ako je negdje moguće napraviti nešto slično, to su upravo ovakvi turniri na koji Talijani dolaze bez važnog kotačića Edoarda di Somme.

- On im je sigurno važan dio rotacije, branič koji je agresivan i drži ritam, no i bez njega imaju vrhunsku ekipu i ne bih previše pažnje pridavao tome.

A kome treba najviše? Našem Jokoviću, zatim Grku Vlachopoulosu i bivšem jugašu Renzutu koji je u trećoj utakmici talijanskog finala Reccu utrpao šest golova. Neće biti naodmet i neuništivom kapetan Christianu Presciuttiju (38)...

- Čuo sam se s Jokovićem malo preko poruka, malo se prijetio, ali vidjet ćemo danas - na kraju će popularni Medo.

I još jedan za Jugove ambicije zgodan podatak; Brescia će četvrti put igrati na Final Eightu Lige prvaka, a još nikad nije pobijedila u prvoj utakmici. Pa neće valjda...

Završnica Lige prvaka - četvrtfinale:

Pro Recco - Hannover (13:00)

Ferencvaros - Marseille (15:30)

Jug AO - Brescia (18:00)

Barceloneta - Olympiacos (20:30)