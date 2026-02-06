Talijani žele promovirati mir na Zimskim olimpijskim igrama

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine bit će jedan od najvećih globalnih sportskih događaja. Italija će tijekom Igara ugostiti oko 3.500 sportaša iz više od 90 zemalja, koji će se natjecati u 304 discipline, dok se procjenjuje da će natjecanja pratiti oko tri milijarde gledatelja diljem svijeta.

Svečanost otvaranja, koja se održava u Italiji, imat će i snažnu političku dimenziju. Nazočit će joj pedesetak šefova država i vlada, što najbolje govori o globalnoj važnosti ovog događaja.

No, Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini Talijani ne vide isključivo kao sportski spektakl. Naprotiv, riječ je o širokom razvojnom projektu koji objedinjuje sport, infrastrukturu, gospodarstvo i međunarodnu diplomaciju. Procjene govore o ukupnom gospodarskom učinku od 5,3 milijarde eura, a očekuje se da će Igre ostaviti trajno nasljeđe kroz modernizaciju prometne i sportske infrastrukture te ubrzani razvoj cijelog niza regija.

Posebnost ovih Igara leži u činjenici da se po prvi put u povijesti Zimskih olimpijskih igara ne vežu uz jedan grad. Domaćinstvo dijele Milano i Cortina d’Ampezzo, ali i šire područje Lombardije, Veneta te Trentina - Alto Adigea. Talijanske vlasti ovaj "raspršeni" model ističu kao primjer održivog i uključivog razvoja, ali i kao jasnu političku poruku o povezivanju regija i ravnomjernijem razvoju zemlje.

Zimske olimpijske igre donose učinke koji nadilaze samu sportsku dimenziju. One potiču ulaganja u infrastrukturu, jačaju industrijske lance povezane sa sportom i turizmom te dodatno učvršćuju međunarodni ugled Italije. U organizaciju će se uključiti oko 18.000 volontera, dok je paralelno formirana i posebna diplomatska mreža koja povezuje mlade dužnosnike, državne institucije i lokalne zajednice. Time Italija još jednom potvrđuje da je sposobna organizirati događaje svjetskog formata, što je nedavno pokazala i organizacijom Jubileja.

Sport, diplomacija i poruka mira

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova Zimske olimpijske igre prati kroz integriranu strategiju sportske diplomacije, pokrenutu prije dvije godine osnivanjem posebnog Ureda za sportsku diplomaciju. Ta se strategija provodila kroz međunarodna predstavljanja u Europi, Sjevernoj Americi i Aziji, uz sudjelovanje sportaša, medija i poslovne zajednice.

Cilj je bio jasan: promovirati regije domaćine i istodobno ojačati sliku Italije kao moderne, inovativne i gostoljubive zemlje. Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini pritom su bile sastavni dio brojnih međunarodnih inicijativa - od Expa u Osaki 2025. godine do poslovnih foruma i promotivnih sportskih događaja diljem svijeta.

Sport je u tom kontekstu postao važan alat vanjske politike. Olimpijske igre, poručuju iz Rima, utjelovljuju vrijednosti poštenog natjecanja, mira i međusobnog poštovanja. U svijetu opterećenom ratovima i krizama sport i dalje ostaje jedno od rijetkih područja u kojem je dijalog moguć. “Olimpijske igre rođene su kao simbol mira”, ističe se u talijanskim diplomatskim krugovima.

Italija je tu poruku dodatno naglasila sudjelovanjem u donošenju Rezolucije Ujedinjenih naroda o olimpijskom primirju, koju su poduprli i papa Franjo te predsjednik Republike. Riječ je o simboličnom pozivu da sport, barem tijekom Igara, doprinese smirivanju sukoba. U trenutku kada je, prema međunarodnim procjenama, u posljednjih godinu dana u oružanim sukobima poginulo više od 233.000 ljudi, a više od 123 milijuna osoba je raseljeno, Italija nastavlja igrati aktivnu diplomatsku i humanitarnu ulogu. Uključena je u mirovne napore u Ukrajini i Gazi, ali i u manje vidljive krize poput one u Sudanu, gdje milijuni ljudi bježe pred nasiljem. Kroz humanitarne inicijative, naglasak se stavlja na zaštitu civila, osobito djece.