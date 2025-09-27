Obavijesti

UOČI DERBIJA U ITALIJI

Talijanska legenda hvali Luku: 'On je šampion, može odigrati još jednu sjajnu sezonu...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Jedan od najboljih golmana svih vremena i sadašnji šef delegacije talijanske nogometne reprezentacije Gianluigi Buffon komentirao je predstojeći susret između Milana i Napolija u Serie A

Luka Modrić (40) ovog je ljeta zamijenio Real Madrid s Milanom i već skupio 335 minuta u Serie A. Odmah je pokazao koliko se brzo uklopio. Dominira u ligi, talijanski mediji ga hvale, a priznanja stižu i od legendi poput Gianluigija Buffona. Legendarni vratar najavio je derbi Napolija i Milana, dviju vodećih momčadi prvenstva.

Poseban naglasak stavio je na dvoboj Kevina De Bruynea, koji je stigao iz Manchester Cityja u Napoli, i Modrića. Buffon smatra da neće biti puno pogodaka, ali da će susret ipak donijeti uzbuđenja:

- Dvoboj u kojem će vladati ravnoteža. Mislim da će pasti malo golova jer su to dvije vrlo čvrste momčadi, unatoč po dva primljena pogotka, kako Napolija protiv Pise, tako i Milana protiv Cremonesea. Ali to ne znači da utakmica ne može biti jako lijepa i uzbudljiva.

REAL MADRID v MANCHESTER CITY FC. CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022. SEMI-FINALS. 2ND LEG.
Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos

Govoreći o Modriću i De Bruyneu, Buffon ih je opisao kao igrače koji su obilježili posljednje desetljeće sredine terena te je posebno istaknuo hrvatskog veznjaka.

HRVATSKI MAESTRO Modrić zaludio navijače Milana! 'Prodaja njegovih dresova leti'
Modrić zaludio navijače Milana! 'Prodaja njegovih dresova leti'

- Oni su dvojica šampiona. Posebno mi je drago što Modrić igra odlično jer ga poznajem i ja sam u prošlosti napravio isti izbor, odnosno promijenio ligu u poodmakloj dobi kako bih ponovno pronašao određene poticaje i energiju. Bez obzira na priče i skepticizam ljudi, osjećao sam se snažno kao pet godina ranije i to sam dokazao. On radi isto, Modrić s jednom utakmicom tjedno može odigrati sjajnu sezonu.

