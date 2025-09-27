Talijanska legenda hvali Luku: 'On je šampion, može odigrati još jednu sjajnu sezonu...'

Luka Modrić (40) ovog je ljeta zamijenio Real Madrid s Milanom i već skupio 335 minuta u Serie A. Odmah je pokazao koliko se brzo uklopio. Dominira u ligi, talijanski mediji ga hvale, a priznanja stižu i od legendi poput Gianluigija Buffona. Legendarni vratar najavio je derbi Napolija i Milana, dviju vodećih momčadi prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Poseban naglasak stavio je na dvoboj Kevina De Bruynea, koji je stigao iz Manchester Cityja u Napoli, i Modrića. Buffon smatra da neće biti puno pogodaka, ali da će susret ipak donijeti uzbuđenja:

- Dvoboj u kojem će vladati ravnoteža. Mislim da će pasti malo golova jer su to dvije vrlo čvrste momčadi, unatoč po dva primljena pogotka, kako Napolija protiv Pise, tako i Milana protiv Cremonesea. Ali to ne znači da utakmica ne može biti jako lijepa i uzbudljiva.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos

Govoreći o Modriću i De Bruyneu, Buffon ih je opisao kao igrače koji su obilježili posljednje desetljeće sredine terena te je posebno istaknuo hrvatskog veznjaka.

- Oni su dvojica šampiona. Posebno mi je drago što Modrić igra odlično jer ga poznajem i ja sam u prošlosti napravio isti izbor, odnosno promijenio ligu u poodmakloj dobi kako bih ponovno pronašao određene poticaje i energiju. Bez obzira na priče i skepticizam ljudi, osjećao sam se snažno kao pet godina ranije i to sam dokazao. On radi isto, Modrić s jednom utakmicom tjedno može odigrati sjajnu sezonu.