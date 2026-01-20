Talijanska tigrica oduševila je u povratku u Svjetskom kupu 292 dana nakon stravične ozljede

Braniteljica naslova ukupne pobjednice Svjetskog kupa, Talijanka Federica Brignone (35), vratila se natjecanjima na spektakularan način. Samo 292 dana nakon stravične ozljede koja joj je ugrozila karijeru, nastupila je na veleslalomu u talijanskom Kronplatzu i osvojila izvanredno šesto mjesto, poslavši snažnu poruku uoči skorih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini.

Foto: Felice Calabro'

Podsjetimo, "snježna tigrica" trećeg je travnja prošle godine, nakon najbolje sezone karijere u kojoj je osvojila veliki Kristalni globus, doživjela tešku ozljedu na nacionalnom prvenstvu.

Radilo se o višestrukom prijelomu lijeve noge koji je zahtijevao dvije operacije i mjesece mukotrpne rehabilitacije. Na snijeg se vratila tek u studenom, a priznala je kako od dana ozljede nije prošao niti jedan dan bez bolova. Njezin nastup u Kronplatzu, nakon samo 13 dana ozbiljnog treninga, sam po sebi bio je golema pobjeda.

"Nisam ovdje zbog velikog rezultata"

Dan prije utrke, vidno emotivna Brignone priznala je da ne gaji velika očekivanja.

​- Za mene je fantastično biti ovdje. Nisam ovdje da testiram sebe, već da testiram svoj um, svoje tijelo, a iznad svega nogu. Definitivno nisam ovdje zbog velikog rezultata, već zbog velikog rezultata za samu sebe. Već je samo sudjelovanje poseban uspjeh, tako da što god se dogodi bit će fantastično - izjavila je Talijanka.

Foto: Elena Prati/IPA Sport / ipa-agen

Njezina nervoza bila je očita i na sam dan utrke, što je potvrdila nakon prve vožnje.

​- Kad sam odgurnula štapove, rekla sam si: 'Nisam sigurna jesam li spremna.' Ruka mi se tresla. Krenula sam prilično ukočeno, ali onda sam se sjetila disati i krenulo je bolje - priznala je.

Austrijanka Scheib potvrdila dominaciju

Unatoč svemu, 35-godišnja Talijanka odvozila je dvije sjajne vožnje i na kraju zauzela šesto mjesto s 1,23 sekunde zaostatka za pobjednicom, Austrijankom Julijom Scheib. Scheib, koja do ove sezone nije imala pobjedu u Svjetskom kupu, stigla je do svoje četvrte veleslalomske pobjede ove sezone i potvrdila status glavne favoritkinje za olimpijsko zlato.

Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Do pobjede je stigla sjajnom drugom vožnjom, nakon što je u prvoj bila treća. Drugo mjesto osvojila je Švicarka Camille Rast (+0,37), dok je treća bila braniteljica olimpijskog naslova Sara Hector iz Švedske (+0,46). Također, odlično četvrto mjesto Amerikanke Mikaele Shiffrin znak je napretka u disciplini u kojoj nije stala na postolje pune dvije godine.

Povratak Federice Brignone velika je vijest za talijansko skijanje uoči Olimpijskih igara koje počinju šestog veljače, a na kojima će upravo ona biti jedna od stjegonoša domaćina.