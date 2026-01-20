Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEVJEROJATNA FEDERICA

Talijanska tigrica oduševila je u povratku u Svjetskom kupu 292 dana nakon stravične ozljede

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Talijanska tigrica oduševila je u povratku u Svjetskom kupu 292 dana nakon stravične ozljede
4
Foto: Alessandro Bremec

Federica Brignone se vratila na snijeg 292 dana nakon teške ozljede i osvojila šesto mjesto u Kronplatzu. Poruka za Zimske olimpijske igre je jasna, ona se ne predaje lako

Admiral

Braniteljica naslova ukupne pobjednice Svjetskog kupa, Talijanka Federica Brignone (35), vratila se natjecanjima na spektakularan način. Samo 292 dana nakon stravične ozljede koja joj je ugrozila karijeru, nastupila je na veleslalomu u talijanskom Kronplatzu i osvojila izvanredno šesto mjesto, poslavši snažnu poruku uoči skorih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini.

FIS SKI WORLD CUP KRONPLATZ 2025/26
Foto: Felice Calabro'

Podsjetimo, "snježna tigrica" trećeg je travnja prošle godine, nakon najbolje sezone karijere u kojoj je osvojila veliki Kristalni globus, doživjela tešku ozljedu na nacionalnom prvenstvu.

SVJETSKI KUP U ITALIJI Sjajna Austrijanka slavila i na Kronplatzu, Zrinka Ljutić ostala bez druge vožnje veleslaloma
Sjajna Austrijanka slavila i na Kronplatzu, Zrinka Ljutić ostala bez druge vožnje veleslaloma

Radilo se o višestrukom prijelomu lijeve noge koji je zahtijevao dvije operacije i mjesece mukotrpne rehabilitacije. Na snijeg se vratila tek u studenom, a priznala je kako od dana ozljede nije prošao niti jedan dan bez bolova. Njezin nastup u Kronplatzu, nakon samo 13 dana ozbiljnog treninga, sam po sebi bio je golema pobjeda.

"Nisam ovdje zbog velikog rezultata"

Dan prije utrke, vidno emotivna Brignone priznala je da ne gaji velika očekivanja.

​- Za mene je fantastično biti ovdje. Nisam ovdje da testiram sebe, već da testiram svoj um, svoje tijelo, a iznad svega nogu. Definitivno nisam ovdje zbog velikog rezultata, već zbog velikog rezultata za samu sebe. Već je samo sudjelovanje poseban uspjeh, tako da što god se dogodi bit će fantastično - izjavila je Talijanka.

SPORT INVERNALI - Sci Alpino - 2026 Audi FIS Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: Elena Prati/IPA Sport / ipa-agen

Njezina nervoza bila je očita i na sam dan utrke, što je potvrdila nakon prve vožnje.

SVE BITNE INFORMACIJE Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

​- Kad sam odgurnula štapove, rekla sam si: 'Nisam sigurna jesam li spremna.' Ruka mi se tresla. Krenula sam prilično ukočeno, ali onda sam se sjetila disati i krenulo je bolje - priznala je.

Austrijanka Scheib potvrdila dominaciju

Unatoč svemu, 35-godišnja Talijanka odvozila je dvije sjajne vožnje i na kraju zauzela šesto mjesto s 1,23 sekunde zaostatka za pobjednicom, Austrijankom Julijom Scheib. Scheib, koja do ove sezone nije imala pobjedu u Svjetskom kupu, stigla je do svoje četvrte veleslalomske pobjede ove sezone i potvrdila status glavne favoritkinje za olimpijsko zlato.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Do pobjede je stigla sjajnom drugom vožnjom, nakon što je u prvoj bila treća. Drugo mjesto osvojila je Švicarka Camille Rast (+0,37), dok je treća bila braniteljica olimpijskog naslova Sara Hector iz Švedske (+0,46). Također, odlično četvrto mjesto Amerikanke Mikaele Shiffrin znak je napretka u disciplini u kojoj nije stala na postolje pune dvije godine.

Povratak Federice Brignone velika je vijest za talijansko skijanje uoči Olimpijskih igara koje počinju šestog veljače, a na kojima će upravo ona biti jedna od stjegonoša domaćina. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Nizozemska 35-29: Pobijedili smo ključnu utakmicu i izborili prolazak u drugi krug!
SJAJNA PREDSTAVA

Hrvatska - Nizozemska 35-29: Pobijedili smo ključnu utakmicu i izborili prolazak u drugi krug!

HRVATSKA - NIZOZEMSKA 35-29 Izabranici Dagura Sigurdssona pobijedili su u ključnoj utakmici i za prvo mjesto će igrati protiv Švedske u trećem kolu u srijedu
Švedska je pobijedila Gruziju i Hrvatska ide u drugi krug. Evo što našima treba za polufinale
KALKULACIJE

Švedska je pobijedila Gruziju i Hrvatska ide u drugi krug. Evo što našima treba za polufinale

Hrvatska i Švedska odlučivat će o prvom mjestu u skupini. Pobjeda bi otvorila put prema polufinalu, a poraz bi nas gurnuo u težu situaciju. Ipak, u četiri utakmice, Hrvatska bi i s jednim porazom trebala dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026