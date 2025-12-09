Obavijesti

Sport

Komentari 6
BILI SU SJAJNI

Talijanski mediji o Hrvatima: Modrić je bio najbolji kada je trebalo, Vlašić vrhunski igrač

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Talijanski mediji o Hrvatima: Modrić je bio najbolji kada je trebalo, Vlašić vrhunski igrač
Foto: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa

Nakon utakmice Torina i Milana talijanski mediji su se raspisali o Nikoli Vlašiću i Luki Modriću. Svi su zaključili da su obojica bili jako važni za svoje momčadi te da su bili među boljima na terenu

Milan je u čudesnoj utakmici preokrenuo Torino i preuzeo vrh talijanskog prvenstva. U pobjedi Milana 3-2 u gostima briljirali su Hrvati. Nikola Vlašić je zabio penal za Torino i asistirao, a Luka Modrić opet je  dirigirao veznim redom i skladao sjajan preokret. Talijani su složni da je Modrić odigrao dobro, kako on to inače radi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Većina talijanskih medija dala mu je ocjenu šest za nastup protiv Torina. Gazzetta dello Sport istaknula je kako je Modrić bio najbolji kada je bilo najpotrebnije. Preuzimao je pritisak na sebe, usporavao pa ubrzavao po potrebi te piše da je njegovo iskustvo presudilo u zadnjim trenucima utakmice.

Foto: Sofascore za 24sata

"Normalna izvedba za posebnog igrača. Luka nije fizički moćan igrač i odlučuje racionalno raspoređivati ​​loptu, bez ikakvih suvišnih detalja. Na početku se mučio s tempom, ali se brzo privikao - piše Calciomercato, a Virgilio sport dodaje:

"Kažu da je smirenost vrlina jakih. Hrvat ne posustaje čak ni u teškim situacijama".

"Možda zvuči kao da pretjerujemo samo zato što se radi o njegovom imenu, ali istina je da je u odnosu na utakmicu protiv Lazija razlika bila ogromna. Čak i ako Milan nije stvarao puno prilika, kontrolirao je igru i to je bilo ključno za iscrpljivanje Torina. Modrić je bio ključ svega toga svojim pametnim kretanjem, fintama, dodavanjima i ostalim", uz ocjenu 7 napisao je portal Sempre Milan.

Posebne pohvale dobio je i Nikola Vlašić koji je odigrao jako dobru utakmicu i bio ponajbolji igrač domaće momčadi koja je ispustila pobjedu protiv lidera talijanskog prvenstva. Vlašić je u prosjeku dobio ocjenu sedam od Talijana.

"Hladno zabija gol iz penala, njegov centaršut prema Zapati u maniri sjajnog igrača. Vrhunski igrač", piše Calciomercato.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila
JAČA NEGO IKAD

FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila

Amanda Anisimova se, nakon godina borbe s mentalnim zdravljem, obiteljskom tragedijom i online zlostavljanjem, trijumfalno vratila vrhunskim teniskim rezultatima u 2025. i finalima dva Grand Slama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025