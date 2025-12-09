Talijanski mediji o Hrvatima: Modrić je bio najbolji kada je trebalo, Vlašić vrhunski igrač

Milan je u čudesnoj utakmici preokrenuo Torino i preuzeo vrh talijanskog prvenstva. U pobjedi Milana 3-2 u gostima briljirali su Hrvati. Nikola Vlašić je zabio penal za Torino i asistirao, a Luka Modrić opet je dirigirao veznim redom i skladao sjajan preokret. Talijani su složni da je Modrić odigrao dobro, kako on to inače radi.

Većina talijanskih medija dala mu je ocjenu šest za nastup protiv Torina. Gazzetta dello Sport istaknula je kako je Modrić bio najbolji kada je bilo najpotrebnije. Preuzimao je pritisak na sebe, usporavao pa ubrzavao po potrebi te piše da je njegovo iskustvo presudilo u zadnjim trenucima utakmice.

Foto: Sofascore za 24sata

"Normalna izvedba za posebnog igrača. Luka nije fizički moćan igrač i odlučuje racionalno raspoređivati ​​loptu, bez ikakvih suvišnih detalja. Na početku se mučio s tempom, ali se brzo privikao - piše Calciomercato, a Virgilio sport dodaje:

"Kažu da je smirenost vrlina jakih. Hrvat ne posustaje čak ni u teškim situacijama".

"Možda zvuči kao da pretjerujemo samo zato što se radi o njegovom imenu, ali istina je da je u odnosu na utakmicu protiv Lazija razlika bila ogromna. Čak i ako Milan nije stvarao puno prilika, kontrolirao je igru i to je bilo ključno za iscrpljivanje Torina. Modrić je bio ključ svega toga svojim pametnim kretanjem, fintama, dodavanjima i ostalim", uz ocjenu 7 napisao je portal Sempre Milan.

Posebne pohvale dobio je i Nikola Vlašić koji je odigrao jako dobru utakmicu i bio ponajbolji igrač domaće momčadi koja je ispustila pobjedu protiv lidera talijanskog prvenstva. Vlašić je u prosjeku dobio ocjenu sedam od Talijana.

"Hladno zabija gol iz penala, njegov centaršut prema Zapati u maniri sjajnog igrača. Vrhunski igrač", piše Calciomercato.