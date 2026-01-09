Pravu nogometnu poslasticu priredili su Milan i Genoa u četvrtak. Susret je završio 1-1, a uz golove mogli smo vidjeti poništen pogodak te promašeni penal u sudačkoj nadoknadi. Luka Modrić odigrao je solidno
Talijanski mediji raspisali se o nastupu Modrića. Evo što kažu
Milan i Genoa remizirali su u četvrtak 1-1 u sklopu 19. kola Serie A. Susret je bio prožet prilikama, a u zadnjoj minuti sudačke nadoknade odvijala se prava drama. U 28. minuti u vodstvo je Genou doveo Lorenzo Colombo, a nogometaši Maxa Allegrija spasili su bod u 92. minuti utakmice golom Rafaela Leaa. Christian Pulišić zabio je gol u 58. minuti koji je poništen zbog igranja rukom, a u devetoj minuti sudačke nadoknade penal za pobjedu promašio je Genoin Nicolae Stanciu.
Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić odigrao je cijeli susret i bio jedan od najbolje ocijenjenih igrača na terenu. Talijanski mediji nahvalili su njegovu igru i spomenuli kako nastavlja dirigirati veznim redom milanske momčadi.
Sport Virgilio najviše je nahvalio hrvatskog maestra i dao mu ocjenu 6.
- Bez previše okolišanja sjajno je kontrolirao posjed Milana kroz cijeli susret. Posjeduje sjajnu kvalitetu i viziju.
Talijanski Eurosport dodijelio mu je ocjenu 6 i spomenuo borbu Luke s veznim redom Genoe te ulogu kod izjednačujućeg pogotka.
- Malo dezorijentiran u odnosu na vrlo čvrsti i fizički moćan vezni red De Rossija. Večer je lijepo okrunio s kornerom koji je doveo do pogotka Rafaela Leaa.
Tuttomercato je nahvalio njegovu igru bez obzira što je Milan sveukupno gledano imao večer za zaborav i dao mu ocjenu 6.
- Čak i u večeri za zaborav Hrvat nije izgubio svoju smirenost i staloženost. Odlično je iznosio loptu na protivničku polovicu, ali to nije bilo dovoljno za kreiranje momentuma cijele ekipe.
Milan je trenutačno drugi na tablici s 39 bodova, a Genoa 17. sa 16 bodova. Idući susret Milan igra u nedjelju s Fiorentinom, a Genoa u ponedjeljak s Cagliarijem.
