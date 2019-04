Talys je Osijekov Hulk, navijači ga obožavaju, priča hrvatski...

Osijek je odigrao hrabru i junačku utakmicu protiv Dinama kao prije nekoliko dana u Kupu i stigli do vrijedne pobjede (2-1) u borbi za Europu. Istina, Dinamo je skoro pa bio u B sastavu, ali slavonskim mladićima treba odati počast na to kako su igrali protiv aktualnog prvaka.

No, jedan momak oduševio je sve. Ušao je u igru u 30. minuti umjesto Petra Bočkaja i zabio nakon samo šest minuta. I to kakav gol. Volejem je pospremio loptu od stative u mrežu, a Zagorac ju je samo mogao promatrati. No, mnogi su se zapitali, tko je taj mladić?

Njegovo puno ime je Talys Perreira (20) i u Osijek je stigao 2016. godine iz brazilske Parane te se odmah priključio U19 momčadi. U Gradski vrt je stigao kao napadač, igrao je neko vrijeme na toj poziciji, ali u klubu su shvatili da je na lijevom beku najbolji. Krasi ga izvrsna vještina loptom, kao i mnoge njegove zemljake, te izrazita fizička snaga. Po konstituciji tijela pomalo podsjeća i na sunarodnjaka Hulka. To se moglo vidjeti i protiv Dinama kada je poput tenka naletio na loptu i katapultirao je u rašlje.

Nakon što je prošao fazu stabilizacije, priključen je drugoj momčadi Osijeka koja se natječe u Drugoj HNL koju je prije vodio Dino Skender. Nekoliko puta išao je na pripreme s prvom momčadi koju je vodio Zoran Zekić, ali nije odigrao nijednu utakmicu.

Sve se promijenilo nakon što je Zekić podnio ostavku, a predsjednik Meštrović za trenera postavio Dinu Skendera. On je odmah sa sobom povukao nekoliko mladića iz druge momčadi kojima je iznimno vjerovao, a među njima bio je i Talys. Ono što je raritet je to što mladi Brazilac već zna pričati hrvatski i to mu je sigurno pomoglo da prikupi povjerenje trenera. Jezik je naučio za samo tri godine.

Prvu utakmicu za Slavonce odigrao je u pobjedi protiv Intera prije mjesec dana, a onda je pauzirao dvije utakmice. U sastav se opet vratio protiv Istre i Dinama u Kupu gdje je bio među najboljima na terenu.

Umjesto njega protiv Dinama je od prve zaigrao Bočkaj, no on se ozlijedio i Skender je odmah pogledao prema klupi. Talys se brzo zagrijao, ušao u igru i - zabio! Za to mu je trebalo samo šest minuta, a odmah je odletio u zagrljaj Skenderu. Jer on je taj koji mu je vjerovao, a sjajni Brazilac mu se zahvalio na najbolji mogući način.

Za Osijek su tijekom povijest igrala četiri Brazilca, no nitko nije ostavio poseban trag. David Lopez odigrao je 64 utakmice, a Osječani se nadaju kako je upravo Talys taj koji će osvjetlati obraz svojim prethodnicima i postati novi junak Osijeka. Zasad to i je...

Osječani su na kraju golom Mirka Marića iz penala stigli do jako bitne pobjede u borbi za Europu te pobjegli Hajduku na tri boda....