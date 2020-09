Tata Đoković: Ja sam jedini koji ima pozitivan skor sa Novakom

Pobjeđivao sam ga dok nije napunio 11 godina. Onda je Novak postao predobar pa sam odlučio kao je vrijeme da prestanem igrati s njim, kroz smijeh se sjeća Srđan Đoković, otac najboljeg tenisača planete

<p>Teniski čarobnjak <strong>Novak Đoković</strong> toliko je dobar da protiv jednog <strong>Rogera Federera</strong> ima međusobni skor 27-23, a protiv <strong>Rafaela Nadala</strong> 29-26. Čovjek je - najbolji na svijetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković trenira u Hrvatskoj na plaži</strong></p><p>Jedan je lukavac ipak uspio odigrati more mečeva s Novakom i imati više pobjeda nego poraza. Zato što je: stao na vrijeme i zato što je: igrao protiv djeteta. Vlastitog.</p><p>Novakov tata <strong>Srđan</strong> je za Eurosport bio sukomentator sinova meča protiv Engleza <strong>Kylea Edmunda</strong> pa otkrio kako je 'bolji od najboljeg na planeti'.</p><p>- Ja sam jedan od rijetkih protivnika s kojima je moj sin igrao i da imam baš ozbiljno pozitivan skor u igri sa njim. A onda kad sam počeo gubiti više nismo ni igrali. Kad je to bilo? A pobjeđivao sam dok nije napunio 11 godina. Onda je već bio bolji pa sam prestao igrati s njim - smijao se Srđan Đoković koji danas ima 59 godina i još uživa u tenisu.</p><p>- Rado igram. Pobjeđujem neke svoje vršnjake. Prije neki dan sam jednog pobijedio 9-0. Čovjek je inače predsjednik jednog Sportskog saveza u Beogradu i misli da zna igrati tenis - sa smijehom je počeo i završio svoju kratku priču Novakov otac.</p><p>Meč koji je Srđan komentirao njegov sin je riješio pobjedom 3-1 u setovima, a u 1/16-ini finala US Opena čeka ga Nijemac <strong>Jan-Lennard Struff</strong>.</p><p>U turniru su i naši <strong>Marin Čilić</strong> i <strong>Borna Ćorić</strong> koji će nakon pobjeda u prvoj rundi igrati protiv Slovaka <strong>Norberta Gombosa</strong> odnosno Grka <strong>Stefanosa Tsitsipasa</strong>.</p>