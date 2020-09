Tata Messi izašao sa sastanka bez riječi, Barcelona ne popušta

Sastanak na relaciji Messijev otac - Barcelona nije urodio plodom. Lionel se ne misli vraćati u klub s kojim ga veže još godinu dana ugovora, no obitelj misli da je slobodan. Saga se nastavlja

<p>Sastanak predsjednika Barcelone <strong>Josepa Maria Bartomeua</strong> i menadžera Blaugrane <strong>Javiera Bordasa</strong> s jedne, te <strong>Jorgea</strong> i <strong>Rodriga Messija</strong>, oca i brata argentinskog nogometaša <strong>Lionela Messija</strong> s druge strane, završio je bez dogovora, prenosi AP pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa situacijom.</p><p>Sastanak je trajao 90 minuta, ali nije doveo do sporazuma jer je svatko ostao na svojim stavovima. Kako navodi izvor agencije, razgovaralo se o Messijevom zahtjevu da napusti klub, ali niti jedna strana nije bila spremna na ustupke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi prima Zlatnu kopačku</strong></p><p>Argentinski nogometni majstor je prošlog tjedna poručio kako želi napustiti klub pozivajući se na ugovornu klauzulu, koja mu dozvoljava da ode bez odštete krajem sezone. Međutim, Barcelona, koju je podržalo i vodstvo La Lige, tvrdi da je klauzula istekla u lipnju i da ugovor važi do 2021. godine, osim ako drugi klub ne plati njegovu otkupnu klauzulu za koju se nagađa kako iznosi čak 700 milijuna eura.</p><p>Messijevi izaslanici smatraju da klauzula, koja mu dozvoljava da ode bez odštete, a trajala je do 10. lipnja, još vrijedi jer prvenstvo nije završilo po rasporedu zbog pandemije.</p><p>Bartomeu je, međutim, precizirao da Barcelona i dalje smatra Messija "središnjom točkom njegova projekta" istaknuvši kako mu nude nastavak suradnje do 2023.</p><p>Španjolski mediji navode kako je cijeli dan obilježilo iščekivanje susreta tate Messija i Bartomeua. Gotovo je izgledalo kao da je stigao šef države. Prije sastanka s čelnicima kluba, Messijev otac je proveo šest sati u uredima Zaklade Leo Messi razgovarajući s odvjetnicima, uz kraću pauzu za ručak sa svojim drugim sinom Rodrigom.</p><p>U međuvremenu brojni engleski mediji navode kako je Manchester City spreman platiti Messiju nevjerojatnih 700 milijuna eura za petogodišnji ugovor pri čemu bi prve tri sezone odradio u Manchester Cityju, a iduće dvije u redovima New York Cityja koji je u rukama istog vlasnika.</p><p>(jt)</p>