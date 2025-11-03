Obavijesti

NEMA ODMORA

Tenisači se žale na pretrpan raspored, a Sinner i Alcaraz dogovorili ekshibicijski meč

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STRINGER/REUTERS

Ekshibicijski meč u Južnoj Koreji između Jannika Sinnera i njegov španjolski rival Carlosa Alcaraza održat će se 10. siječnja sljedeće godine

Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i njegov španjolski rival Carlos Alcaraz odigrat će egzibicijski meč u Južnoj Koreji u siječnju, neposredno prije Australian Opena, prvog Grand Slam turnira sezone 2026., objavili su organizatori u ponedjeljak.

Ovaj meč, dodan rasporedu kojeg igrači - uključujući Alcaraza - već smatraju prenatrpanim i predugim, održat će se 10. siječnja u Incheonu, blizu Seula, dok Australian Open, na kojem je Sinner branitelj naslova, počinje 18. siječnja u Melbourneu.

PETI U KARIJERI Sinner osvojio Masters u Parizu i vratio se na vrh ATP ljestvice!
Sinner osvojio Masters u Parizu i vratio se na vrh ATP ljestvice!

"Za korejske ljubitelje tenisa ovo će biti prva prilika da vide dva najbolja igrača kako se suočavaju", objavio je korejski proizvođač automobila Hyundai, sponzor događaja.

Sinner je, zahvaljujući pobjedi ma Paris Mastersu u nedjelju, preuzeo od Alcaraza prvo mjesto na ATP ljestvici.

