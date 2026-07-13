Obavijesti

Sport

Komentari 0
POKAŽI SRCE

Teniski spektakl u Umagu. Nastupaju i Prljavci

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Teniski spektakl u Umagu. Nastupaju i Prljavci
4
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom dana, svi posjetitelji moći će besplatno posjetiti Pokaži srce kutak, gdje će liječnički tim provoditi preventivna mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi te davati savjete o zdravim životnim navikama, prehrani i tjelesnoj aktivnosti

Admiral

Tenis, vrhunska atmosfera i ljetni koncerti već su godinama zaštitni znak Plava Laguna Croatia Opena Umag. No ovogodišnje, 36. izdanje turnira donosi i jednu važnu novost. U četvrtak, 16. srpnja, službeni program turnira drugu godinu zaredom će uključiti cjelodnevne aktivnosti udruge Pokaži srce, koja već godinama kroz preventivne preglede i edukaciju promiče brigu o zdravlju sportaša i građana.

Tijekom dana, svi posjetitelji moći će besplatno posjetiti Pokaži srce kutak, gdje će liječnički tim provoditi preventivna mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi te davati savjete o zdravim životnim navikama, prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Za pregled nije potrebna prethodna prijava, traje svega nekoliko minuta, a upravo takve jednostavne provjere često mogu biti prvi korak prema pravovremenom otkrivanju zdravstvenih rizika.

Poseban dio programa bit će "Pokaži srce - zdravstveni panel s dr. Ivanom Marić i gostima" u 18:00, na kojem će liječnici, sportski stručnjaci i gosti iz svijeta sporta govoriti o važnosti prevencije, zdravlju srca sportaša i redovitim liječničkim pregledima – od profesionalnih sportaša do rekreativaca. Posjetitelji će imati priliku uključiti se u razgovor i postaviti pitanja stručnjacima.

"Sport nas uči kako pomaknuti vlastite granice, ali nas istodobno podsjeća koliko je važno čuvati zdravlje. Upravo zato želimo da preventivni pregled postane navika, a ne nešto o čemu razmišljamo tek kada se pojave problemi. Pozivamo sve posjetitelje da odvoje nekoliko minuta i učine nešto dobro za sebe", poručuju iz udruge Pokaži srce.

Od osnutka 2022. godine Pokaži srce izrasla je u udrugu koja okuplja liječnike, sportske institucije i partnere oko zajedničkog cilja - podizanja svijesti o važnosti prevencije i očuvanja zdravlja. Do danas je kroz njezine aktivnosti provedeno više od 5.000 besplatnih preventivnih pregleda mladih sportaša, a inicijativa je postala prepoznatljiv dio brojnih sportskih i društvenih događanja u Hrvatskoj.

Podršku programu pruža PSK, srčani sponzor udruge Pokaži srce, koji kroz partnerstvo doprinosi organizaciji preventivnih pregleda, edukacija i drugih aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja i odgovornog odnosa prema prevenciji.

ATP I WTA LJESTVICA Dino Prižmić pretekao Čilića i postao naš najbolje rangiran tenisač, skok Antonije Ružić
Dino Prižmić pretekao Čilića i postao naš najbolje rangiran tenisač, skok Antonije Ružić

Nakon dana posvećenog zdravlju i sportu, atmosfera u Stella Marisu nastavit će se uz koncert Prljavog kazališta, koje će svojim nastupom zaključiti jedan od sadržajno najbogatijih dana ovogodišnjeg turnira.

Plava Laguna Croatia Open Umag održava se od 10. do 18. srpnja, a sudjelovanje u svim aktivnostima Pokaži srce kutka besplatno je za sve posjetitelje turnira. Uz vrhunski tenis, 16. srpnja donosi i priliku da svatko učini nešto korisno za svoje zdravlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamu stiglo pojačanje, a Hajduku propalo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamu stiglo pojačanje, a Hajduku propalo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj
UOČI OBJAVE SURADNJE

Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj

Bilić se vraća na klupu Hrvatske nakon 14 godina, a HNS u ponedjeljak odlučuje o njegovu povratku. Plaća bi mu trebala biti manja od Dalićeve
Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...
VIDEO: VRATIO SE SLAVEN

Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...

Nisam pričao s Dalićem, čekao sam da me potvrde. Imam neke godine i ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Prošao sam puno toga, s Kustićem sam u kontaktu već dvije godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026