Teniski spektakl u Umagu. Nastupaju i Prljavci

Tenis, vrhunska atmosfera i ljetni koncerti već su godinama zaštitni znak Plava Laguna Croatia Opena Umag. No ovogodišnje, 36. izdanje turnira donosi i jednu važnu novost. U četvrtak, 16. srpnja, službeni program turnira drugu godinu zaredom će uključiti cjelodnevne aktivnosti udruge Pokaži srce, koja već godinama kroz preventivne preglede i edukaciju promiče brigu o zdravlju sportaša i građana.

Tijekom dana, svi posjetitelji moći će besplatno posjetiti Pokaži srce kutak, gdje će liječnički tim provoditi preventivna mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi te davati savjete o zdravim životnim navikama, prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Za pregled nije potrebna prethodna prijava, traje svega nekoliko minuta, a upravo takve jednostavne provjere često mogu biti prvi korak prema pravovremenom otkrivanju zdravstvenih rizika.

Poseban dio programa bit će "Pokaži srce - zdravstveni panel s dr. Ivanom Marić i gostima" u 18:00, na kojem će liječnici, sportski stručnjaci i gosti iz svijeta sporta govoriti o važnosti prevencije, zdravlju srca sportaša i redovitim liječničkim pregledima – od profesionalnih sportaša do rekreativaca. Posjetitelji će imati priliku uključiti se u razgovor i postaviti pitanja stručnjacima.

"Sport nas uči kako pomaknuti vlastite granice, ali nas istodobno podsjeća koliko je važno čuvati zdravlje. Upravo zato želimo da preventivni pregled postane navika, a ne nešto o čemu razmišljamo tek kada se pojave problemi. Pozivamo sve posjetitelje da odvoje nekoliko minuta i učine nešto dobro za sebe", poručuju iz udruge Pokaži srce.

Od osnutka 2022. godine Pokaži srce izrasla je u udrugu koja okuplja liječnike, sportske institucije i partnere oko zajedničkog cilja - podizanja svijesti o važnosti prevencije i očuvanja zdravlja. Do danas je kroz njezine aktivnosti provedeno više od 5.000 besplatnih preventivnih pregleda mladih sportaša, a inicijativa je postala prepoznatljiv dio brojnih sportskih i društvenih događanja u Hrvatskoj.

Podršku programu pruža PSK, srčani sponzor udruge Pokaži srce, koji kroz partnerstvo doprinosi organizaciji preventivnih pregleda, edukacija i drugih aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja i odgovornog odnosa prema prevenciji.

Nakon dana posvećenog zdravlju i sportu, atmosfera u Stella Marisu nastavit će se uz koncert Prljavog kazališta, koje će svojim nastupom zaključiti jedan od sadržajno najbogatijih dana ovogodišnjeg turnira.

Plava Laguna Croatia Open Umag održava se od 10. do 18. srpnja, a sudjelovanje u svim aktivnostima Pokaži srce kutka besplatno je za sve posjetitelje turnira. Uz vrhunski tenis, 16. srpnja donosi i priliku da svatko učini nešto korisno za svoje zdravlje.