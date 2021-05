Liverpool je sinoć slavio na važnom gostovanju kod Manchester Uniteda sa 4-2 i ostao u igri za Ligu prvaka sljedeće sezone.

'Crveni vragovi' su rano poveli golom Fernandesa, a 'redsi' okrenuli već do kraja poluvremena golovima Jote i Firmina, koji je i povećao prednost u drugoj minuti nastavka. Smanjio je Rashford, da bi Salah u sudačkoj nadoknadi potvrdio pobjedu svoje momčadi.

Jurgen Klopp je od prve minute krenuo u napadu s Jotom i Salahom na krilima te Firminom u vrhu, a takvom se odlukom razočarao Sadio Mane koji je ušao u igru tek u 74. minuti tako važne utakmice.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka odbio se rukovati s Kloppom, koji je ipak naglasio kako je sve u redu u svlačionici 'redsa'.

- To nije problem. Jučer sam na treningu donio odluku da od prve minute stavim Jotu. Dečki su navikli da im objašnjavam svoje odluke, ali zapravo nije bilo vremena za to. To je sve, sve je u redu - izjavio je Klopp nakon utakmice.

Situaciju možete pogledati OVDJE.

Senegalski napadač, kao i cijela momčad Liverpoola, ove sezone ima problema s realizacijom. Nakon što je u premierligaškoj sezoni 2018./2019. zabio 22 gola, a u sljedećoj, u kojoj je Liverpool osvojio naslov, 18, u devet asistencija, ove godine nije prešao ni jednoznamenkastu cifru. U 32 nastupa zabio je tek devet golova.

Liverpool se pobjedom probio na peto mjesto s četiri boda zaostatka, ali i utakmicom manje od finalista Lige prvaka, Chelseaja. 'Redsi' u sljedećem kolu gostuju kod WBA koji je već osigurao nastup u Championshipu sljedeće sezone tako da će to biti utakmica za pobijediti 'pod mus'. Potom slijedi novo gostovanje kod Burnleya, a u posljednjem će kolu na Anfieldu ugostiti Crystal Palace.

Chelsea, s druge strane, ima nešto teži raspored. Nakon finala FA kupa, 'plavci' će igrati protiv Leicestera i u prvenstvu, a zadnjem kolu gostuju kod Aston Ville.