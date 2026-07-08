Obavijesti

Sport

Komentari 0
PREDSJEDNIK SAVEZA

Tenzije pred potencijalni okršaj: Ne poznajem niti jednog Španjolca koji se zove Yamal

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Tenzije pred potencijalni okršaj: Ne poznajem niti jednog Španjolca koji se zove Yamal
Foto: Eloisa Sanchez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Marokanski šef nogometnog saveza Lekjaa bocnuo Yamala: “Ne poznajem nijednog Španjolca koji se zove Yamal” i zapalio priču pred mogući okršaj s Furijom

Admiral

Španjolsku u četvrtfinalu čeka Belgija. Ako priđu 'crvene vragove', a Maroko Francusku, 'furija' će se susresti s 'lavovima s Atlasa'. U tom slučaju, utakmica bi se već počela igrati, piše Marca.

A, prvi udarac zadao je predsjednik Marokanskog nogometnog saveza, Fouzi Lekjaa. I, naravno, bio je usmjeren prema Lamineu Yamalu, kojemu, čini se, ne opraštaju što je odabrao predstavljati Španjolsku.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
Foto: Kai Pfaffenbach

U intervjuu za Onze Mondial, Marokanac je opširno govorio o španjolskom reprezentativcu: "Poštujemo Jamalovu odluku; nikada je ne preispitujemo. Nikada nismo promijenili svoj stav prema Jamelu niti prema njegovoj obitelji, koja, koliko sam shvatio, često dolazi na odmor, posebno u sjeverne pokrajine, svoju domovinu. Uvijek će biti dobrodošli", rekao je predsjednik.

ZALJUBLJENI AS ŠPANJOLACA FOTO Yamalova djevojka otkrila kako su se upoznali: 'Očekujete savršenu ljubavnu priču, ali ne'
FOTO Yamalova djevojka otkrila kako su se upoznali: 'Očekujete savršenu ljubavnu priču, ali ne'

Odmah nakon toga, uz dozu ironije, Fouzi je ispalio otrovnu strelicu: "Lamine Yamal. Ne poznajem nijednog Španjolca koji se zove Yamal". To se odnosilo na Lamineovu odluku da predstavlja Španjolsku umjesto Maroka, posebice nakon napora Marokanskog nogometnog saveza da ga uvjeri u suprotno prije nekoliko godina. Lekjaa se osvrnuo i na to: "Nikada, pri odabiru igrača, nismo vagali frustraciju naspram ponosa. Za nas je riječ o nogometu, o univerzalnosti nogometa. Igranje za momčad s administrativnim državljanstvom, uz mogućnost izbora, uopće neće promijeniti naše veze s tom zemljom". Na kraju je zaključio poslavši poruku zajedništva španjolskom narodu: "Naša povijest i naša civilizacija ispunjavaju nas ponosom, a čine nas još ponosnijima kada marokanska nacija doista pridonosi uspjehu prijateljske i susjedne reprezentacije kao što je Španjolska".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...
TU ĆE VIDATI RANE

FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...

Cristiano Ronaldo nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva s Portugalom može se posvetiti uživanju u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026