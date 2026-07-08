Tenzije pred potencijalni okršaj: Ne poznajem niti jednog Španjolca koji se zove Yamal

Španjolsku u četvrtfinalu čeka Belgija. Ako priđu 'crvene vragove', a Maroko Francusku, 'furija' će se susresti s 'lavovima s Atlasa'. U tom slučaju, utakmica bi se već počela igrati, piše Marca.

A, prvi udarac zadao je predsjednik Marokanskog nogometnog saveza, Fouzi Lekjaa. I, naravno, bio je usmjeren prema Lamineu Yamalu, kojemu, čini se, ne opraštaju što je odabrao predstavljati Španjolsku.

Foto: Kai Pfaffenbach

U intervjuu za Onze Mondial, Marokanac je opširno govorio o španjolskom reprezentativcu: "Poštujemo Jamalovu odluku; nikada je ne preispitujemo. Nikada nismo promijenili svoj stav prema Jamelu niti prema njegovoj obitelji, koja, koliko sam shvatio, često dolazi na odmor, posebno u sjeverne pokrajine, svoju domovinu. Uvijek će biti dobrodošli", rekao je predsjednik.

Odmah nakon toga, uz dozu ironije, Fouzi je ispalio otrovnu strelicu: "Lamine Yamal. Ne poznajem nijednog Španjolca koji se zove Yamal". To se odnosilo na Lamineovu odluku da predstavlja Španjolsku umjesto Maroka, posebice nakon napora Marokanskog nogometnog saveza da ga uvjeri u suprotno prije nekoliko godina. Lekjaa se osvrnuo i na to: "Nikada, pri odabiru igrača, nismo vagali frustraciju naspram ponosa. Za nas je riječ o nogometu, o univerzalnosti nogometa. Igranje za momčad s administrativnim državljanstvom, uz mogućnost izbora, uopće neće promijeniti naše veze s tom zemljom". Na kraju je zaključio poslavši poruku zajedništva španjolskom narodu: "Naša povijest i naša civilizacija ispunjavaju nas ponosom, a čine nas još ponosnijima kada marokanska nacija doista pridonosi uspjehu prijateljske i susjedne reprezentacije kao što je Španjolska".