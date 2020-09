Terim hvalio 'bile' pred Mirtom: Znam puno o povijesti Hajduka

<p>Na dobrom smo putu. Probat ćemo to ne upropastiti, rekao je trener Galatasaraya <strong>Fatih Terim</strong> (67), koji je sa svojom momčadi srušio Hajduk u samoj završnici susreta 3. pretkola Europske lige. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hajduka u Istanbulu</strong></p><p>No prije toga je gostovao na službenim kanalima Hajduka pa je tako gostovao u Hajduk Digital Liveu kod Mirte Šurjak. </p><p>- Znam dosta o Hajduku i povijesti kluba. Znam da je najpoznatiji hrvatski nogometni klub s puno mladih igrača. Borbena ekipa, vidjelo se to u susretu protiv Dinama. Svaka utakmica je vrlo važna pa tako i ova večerašnja - rekao je Terim pa nastavio:</p><p>- Gledao sam utakmicu protiv Dinama i primijetio Diamantakosa, Caktaša i Jradija - kaže. </p><p>- Nije istina da mi je derbi s Fenerom bitniji od ove utakmice. Za mene je svaka utakmica važna, prvo treba odigrati ovu - diplomatski je uoči susreta bio Terim.</p><p>Hrvati Fatiha Terima znaju iz ere kada je stolovao na klupi turske nogometne reprezentacije one kobne večeri u Beču kada je Hrvatska ispala u četvrtfinalu Eura 2008. nakon penala, a početkom 2000. bio je i sportski direktor Fiorentine zbog čega je tako lako s Mirtom razgovarao na talijanskom jeziku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO OD 46:55:</strong></p><p>Iako se Hajduk dobro držao, Terim je na teren izveo miješanu momčad tako da može biti zadovoljan onim što su njegovi dečki predstavili. U završnici su slomili Hajduk 2-0 i prošli u play-off Europske lige u kojemu će gostovati kod Rangersa.</p><p>- Napravio sam promjene i izrotirao igrače, to mi jako puno znači. Moram znati da su mi svi igrači spremni, tako ćemo lakše podnijeti ritam od 50 ili 60 utakmica u sezoni. Riskirali smo, ali to je život - rekao je Terim, prenosi Fanatik, pa dodao:</p><p>- Nismo dali sve od sebe u prvom poluvremenu, ali u drugom smo pokazali što možemo. Nastavit ćemo rotirati igrače kako bi svi bili svježi i spremni iznijeti sezonu.</p>