Vučićeva vlast objavila koliko je platila UFC, ali stvarni iznos mogao bi biti nekoliko puta veći

Ministarstvo sporta Republike Srbije javno je objavilo koliko je izdvojilo za dolazak UFC-a u Beograd. Podsjetimo, priredba će se održati 1. kolovoza, a Ministarstvo je 5. lipnja objavilo službenu brojku koja je mnoge iznenadila. Navelo je da je za dovođenje najveće svjetske MMA organizacije izdvojilo oko 2,2 milijuna eura.

Za usporedbu, Olimpijski odbor Srbije za cijelu je godinu dobio na raspolaganje tek nešto veći proračun, odnosno 2,4 milijuna eura. Košarkaški savez raspolaže proračunom od 1,5 milijuna, a Odbojkaški savez s 1,4 milijuna eura.

Iznos koji su izdvojili za UFC stoga znatno odskače. Međutim, onima koji su bolje upućeni alarm se nije upalio zato što je ta svota velika, nego zato što je zapravo iznenađujuće mala. UFC se odlučio širiti na nova tržišta, osobito nakon što je postigao novi dogovor s Paramountom, a jasno je da na njih ne dolazi samo iz dobre volje. Domaćini za priredbe Fight Nighta, kakva će se u kolovozu održati u glavnom gradu Srbije, plaćaju tri do pet puta više nego što je navelo srpsko Ministarstvo sporta.

Dio iznosa zasigurno otpada na partnerstvo. Arena Sport, koja djeluje u sustavu Telekoma Srbije, već je potpisala trogodišnji ugovor za prijenos UFC-ovih priredbi. Vrijednost toga ugovora nije javno objavljena, ali moguće je da se u njemu krije dio preostalog iznosa koji su morali platiti kako bi UFC došao u Beograd.

Foto: Alex Brandon/REUTERS

Priredba je, inače, kasnila. Prvotne najave govorile su da će se održati u svibnju, ali taj je dogovor propao, navodno upravo zato što domaćin nije ispoštovao financijsku konstrukciju. Pregovarači su ponovno sjeli za stol, a nedugo nakon toga čelni čovjek UFC-a Dana White najavio je dolazak organizacije u Srbiju. To znači da su ipak postigli dogovor i uplatili potrebna sredstva, a ona zasigurno ne iznose samo 2,2 milijuna eura, nego nekoliko puta više.

Za sada je objavljeno devet borbi na beogradskoj priredbi, a osim brojnih srpskih boraca ondje će nastupiti i najbolji hrvatski teškaš Ante Delija, koji će Johnnyju Walkeru "poželjeti dobrodošlicu" u tešku kategoriju. Brazilac se dosad borio u poluteškoj kategoriji, ali je nakon nekoliko teških nokauta odlučio napustiti diviziju i prijeći u višu kategoriju.