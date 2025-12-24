Obavijesti

Teškaški obračun u Münchenu! Stošić povratak pobjedama traži u meču s iskusnim nokauterom

Piše Domagoj Vugrinović,
Teškaški obračun u Münchenu! Stošić povratak pobjedama traži u meču s iskusnim nokauterom
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Posljednju pobjedu Stošić je ostvario u lipnju 2024. na FNC 17 priredbi, kada je u spektakularnom meču svladao regionalnu zvijezdu Mirana Fabjana

Fight Nation Championship nastavlja snažan iskorak prema europskom tržištu, a novi korak u tom smjeru bit će FNC 27 priredba zakazana za 7. veljače u Münchenu, u modernoj SAP Garden areni. Organizacija sa sjedištem u Zagrebu tom će prilikom prvi put nastupiti u Njemačkoj, a program dodatno dobiva na težini uvrštavanjem još jednog atraktivnog meča teške kategorije.

Darko "The Hammer" Stošić i Oli "The Spartan" Thompson odmjerit će snage u dvoboju koji FNC opisuje kao sudar čiste sirove snage. Najavljujući borbu na službenim društvenim mrežama, promocija je istaknula kako je riječ o okršaju boraca poznatih po nokautima, teškim udarcima i potpunom izostanku interesa za odluku sudaca.

Stošić (23-8) u München dolazi nakon zahtjevnog razdoblja u karijeri. Posljednji put nastupio je u rujnu na FNC 24 priredbi u Areni Zagreb, gdje je u glavnoj borbi večeri napao pojas prvaka protiv Ivana Vitasovića. Aktualni prvak tada je kontrolirao borbu kroz svih pet rundi i slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Bio je to Stošićev drugi uzastopni poraz, nakon što je ranije ostao bez KSW-ove titule u borbi protiv Phila De Friesa.

Posljednju pobjedu Stošić je ostvario u lipnju 2024. na FNC 17 priredbi, kada je u spektakularnom meču svladao regionalnu zvijezdu Mirana Fabjana. Borba protiv Thompsona bit će mu treći nastup u FNC-u i prilika da zaustavi negativan niz te se vrati među glavne izazivače u teškoj kategoriji.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

S druge strane kaveza stajat će iskusni Oli Thompson (23-18), 45-godišnji Englez s bogatom međunarodnom karijerom. Nastupao je u UFC-u, KSW-u i Bellatoru, a tijekom godina borio se protiv brojnih poznatih imena svjetske MMA scene, uključujući Mariusza Pudzianowskog, Cheicka Konga, Antu Deliju i Alekseja Oleinika. U UFC-u je odradio dva nastupa još 2012. godine, dok je u Hrvatskoj nastupio tri puta.

Thompsonu će ovo biti treći nastup pod okriljem FNC-a. Krajem 2021. izgubio je od Saše Milinkovića u Osijeku, dok je godinu dana kasnije u Karlovcu poražen od Ivana Vitasovića, koji ga je nokautirao u drugoj rundi i tom se pobjedom okrunio prvim prvakom FNC-ove teške kategorije. Poput Stošića, i Thompson u München dolazi s nizom od dva uzastopna poraza, a posljednji meč odradio je u lipnju ove godine u Dubaiju.

Okršaj Stošića i Thompsona dodatno pojačava ionako snažan program FNC 27 priredbe. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović branit će pojas prvaka teške kategorije protiv Hatefa "BossMoeila, Iranca koji nastupa pod njemačkom zastavom, dok će publika gledati i borbu za naslov u lakoj kategoriji između Francisca "Croate" Barrija i Lom-Alija Eskieva.

