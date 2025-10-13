Obavijesti

NOVA OZLJEDA

Težak udarac za Juventus i Igora Tudora! Stoper mora 'pod nož'

Težak udarac za Juventus i Igora Tudora! Stoper mora 'pod nož'
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Trener Juventusa Igor Tudor je već ostao i bez drugog braniča Kolumbijca Juana Cabala koji je ozlijedio desno bedro u utakmici protiv Villarreala u Ligi prvaka

Branič Juventusa Brazilac Gleison Bremer (28) operirat će lijevo koljeno zbog kojeg je već prošle sezone pauzirao nekoliko mjeseci, objavio je torinski klub u ponedjeljak.

- U ponedjeljak ujutro Gleison Bremer se konzultirao se s dr. Sonnery-Cottetom u Lyonu koji je utvrdio da je zadobio ozljedu medijalnog meniskusa lijevog koljena, što zahtijeva hitnu operaciju - navodi Juventus u priopćenju.

CALCIO - Serie A - Juventus FC vs Parma Calcio
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Brazilski branič vraća se ove sezone nakon teške ozljede istog lijevog koljena zbog koje je prošle godine u listopadu morao završiti sezonu.

Prema pisanju talijanskog tiska, njegov izostanak ovaj put bi mogao trajati mjesec dana.

Trener Juventusa Igor Tudor je već ostao i bez drugog braniča Kolumbijca Juana Cabala koji je ozlijedio desno bedro u utakmici protiv Villarreala u Ligi prvaka. Njegov izostanak mogao bi trajati mjesec i pol.

Serie A - Juventus v Parma
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Juventus je peti u talijanskoj ligi s 12 bodova uoči nedjeljnog susreta protiv Coma.

