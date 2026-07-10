Dinamov protivnik u drugom pretkolu Lige prvaka Thun prolazi kroz financijsku i upravljačku neizvjesnost jer je Švicarski prvak ostao bez trenera i najboljih igrača
Thun u neizvjesnosti prije Dinama: Ključni čovjek otišao, ostali bez trenera i zvijezda...
Nepuna dva tjedna prije dvoboja s Dinamom, u švicarskom prvaku ne znaju ni tko im je vlasnik.
Beat Fahrni, investitor koji je posljednjih godina stabilizirao Thun, prodao je cijeli vlasnički udio i napustio upravni odbor, a identitet kupca ostat će tajna do glavne skupštine 26. listopada.
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Fahrni je početkom 2025. u dokapitalizaciji uplatio oko milijun eura, čime je klubu omogućio dobivanje licence, a njegov udio iznosio je 31,4 posto. Thun je 2024. poslovao s gubitkom od tri milijuna eura, a kad novi veliki ulagač u siječnju nije stigao, klub je posegnuo za prijelaznim kreditom od 4,3 milijuna eura namijenjenim obnovi stadiona.
Upravljačku dramu prate i velike promjene u momčadi. Thun je prošle sezone kao novak senzacionalno osvojio prvi naslov švicarskog prvaka u povijesti, no potom je ostao bez trenera Maura Lustrinellija koji je preuzeo Union Berlin, a klub su napustili i ključni igrači.
Najbolji strijelac Elmin Rastoder prodan je Panathinaikosu za oko 3,5 milijuna eura, a mladi veznjak Franz-Ethan Meichtry Genoi za oko četiri milijuna.
Dinamo i Thun prvu utakmicu igraju 21. srpnja u 18 sati u Švicarskoj, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Maksimiru.
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