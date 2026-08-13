TKO BI SE TOME NADAL? I Rafa je stigao na odmor u Hrvatsku

Nije samo Roger Federer (40) uživao u čarima Jadrana na hrvatskoj obali, već i njegov dugogodišnji rival Rafael Nadal (40). Španjolac je ovaj tjedan boravio u Primoštenu, gdje je večerao u jednom restoranu, a potom je prošetao uskim ulicama i uživao u večernjoj atmosferi, javlja portal Primošten Plus.

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Bez velike pompe prošetao je dalmatinskim gradićem i pristao se fotografirati s nekolicinom obožavatelja. Španjolac je pokazao da, unatoč slavi, i dalje ima vremena za susret s običnim zaljubljenicima u sport, pogotovo u tenis koji je zadužio.

Rafa je drugi najuspješniji tenisač po broju osvojenih Grand Slamova u povijesti (22), od čega je rekordnih 14 puta otišao do kraja na Roland Garrosu. To je uvjerljivo najviše naslova na jednom od četiri velika turnira. Bio je aktivan od 2001. do 2024., a u karijeri je zaradio 135 milijuna dolara.