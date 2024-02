Tko je Andreas Brehme? Zabio je gol protiv Maradone u finalu SP-a i skoro čistio WC-e za život

Njemački nogometni svijet zavijen je u crno. Nakon što je početkom godine preminuo legendarni Franz Beckenbauer, izbornik svjetskih prvaka iz 1990. godine, ponajbolji igrač te generacije Andreas Brehme preminuo je u 64. godini nakon što je imao srčani udar.

Nijemci će ga pamtiti kao junaka finala Svjetskog prvenstva 1990. koje se igralo na Olimpijskom stadionu u Rimu između Zapadne Njemačke i Argentine, koju je kao kapetan predvodio legendarni Diego Armando Maradona. Nijemci su pobijedili 1-0.

Foto: Martina Hellmann/DPA

Brehme je doveo Bjelicu kao trener

Brehme je igračku karijeru počeo u HSV Barmbek-Uhlenhorstu. Zatim je igrao za Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern, Inter, Real Zaragozu i Kaiserslautern, gdje je kao trener doveo Nenada Bjelicu.

Iza sebe Brehme je ostavio partnericu Susanne Schafer i dvojicu sinova koje ima iz prvog braka, a živio je turbulentan život u kojem je dva puta stekao bogatstvo! Naime, nakon velike igračke karijere, Brehme je izgubio čitavo bogatstvo na loše poslove i investicije.

Tada se njemačka javnost podigla na noge kako bi mu pomogla. Franz Beckenbauer čak je javno tražio pomoć za igrača koji mu je donio Mundijal 1990. godine.

Foto: Uli Deck/DPA

Foto: Frank Kleefeldt/DPA

- Odgovorni smo pomoći Andreasu Brehmeu. Puno je dao njemačkom nogometu i donio nam svjetski naslov. Vrijeme je da njemački nogomet učini nešto njemu za uzvrat - pričao je davno Beckenbauer.

Brehmeu bivši suigrač nudio posao čistača WC-a

Zanimljivo je što mu je tada Brehmeov bivši suigrač, Oliver Straube, ponudio za pomoć.

- Spremni smo prihvatiti Andreasa u naš posao čišćenja zahoda! Naučit će što je zaista bitno, a to su pošten rad i pravi život. To će mu pomoći popraviti imidž, a meni je to pomoć - komentirao je Straube,

Ponovno je stekao bogatstvo

Brehme je na kraju ponovno stekao bogatstvo. Naporno je radio i uložio u tvrtku koja se specijalizirala za izgradnju hibridnih nogometnih travnjaka. San mu je bio postaviti teren na obnovljenom stadionu Real Madrida.

Foto: Frank Kleefeldt/DPA

Bild tvrdi kako je u ponedjeljak navečer oko 23.30 sati prevezen u bolnicu u Ziemssenstrasseu, blizu njegova doma u Münchenu. Spasa mu, ipak, nije bilo. Preminuo je u 64. godini.