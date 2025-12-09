Tko je Bertrand Layec? Francuz koji kroji sudačku sudbinu u HNL-u sudio je i Ligu prvaka

Otkako je u prošle godine stigao u hrvatski nogomet, ime Bertranda Layeca (60) ne prestaje se provlačiti kroz rasprave o utakmicama Hrvatske nogometne lige. Francuz je postao prvi čovjek za suđenje u HNL-u, a njegov dolazak, dogovoren u suradnji s Uefom, od početka prate brojna pitanja. Layec je ponovno u središtu pažnje nakon što je u utorak poslijepodne objavio analizu suđenja 16. kola u kojoj je priopćio kako Dinamo nije bio oštećen na Poljudu.

Mnogi su se pitali ima li dovoljno iskustva za vruću stolicu u koju je sjeo, kao i poznavanja u hrvatski nogomet. Layec se, također, rijetko pojavljuje u javnosti. A kamoli u trenucima kada nedostaje malo transparentnosti.

Layec je rođen u srpnju 1965. u Vannesu, a svoju karijeru gradio je strpljivo. Do najvišeg ranga francuskog nogometa, popularne Ligue 1 stigao je 1998. godine. Tamo se zadržao punih 12 godina, sve do kraja aktivne karijere 2010.

Međunarodni proboj ostvario je 2002. godine, kada je dobio Fifinu značku, što mu je otvorilo vrata najvećih svjetskih natjecanja. Njegova kvaliteta nije prošla nezapaženo ni u krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji. Od siječnja 2007. do siječnja 2010. bio je član elitne Uefine "top liste", koja je u to vrijeme okupljala samo 20 najboljih sudaca na kontinentu.

Layec je dijelio pravdu na najvišoj razini, a vrhunac je dosegnuo 2007. godine kada je sudio četvrtfinalni dvoboj između PSV Eindhovena i Liverpoola. Ukupno je sudio 16 utakmica u Ligi prvaka.

Iste sezone sudio je i polufinale tadašnjeg Kupa Uefa. Njegov sudački putopis uključuje i nastupe na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina (2007.), kao i suđenje u kvalifikacijama za Euro 2008. te Svjetsko prvenstvo 2010. godine. U Francuskoj je također uživao veliko povjerenje, o čemu svjedoče delegiranja za finale Kupa Francuske 2003. te finale Liga kupa 2006. godine.

Nakon što je 2010. objesio zviždaljku o klin, nije napustio nogomet. Preuzeo je iznimno odgovornu funkciju predsjednika Nacionalnog sudačkog odbora u Francuskoj, gdje je bio zadužen za razvoj i nadzor francuskih sudaca. Paralelno, od 2009. godine radi kao Uefin promatrač i instruktor. U toj ulozi pratio je i ocjenjivao rad kako mladih, perspektivnih sudaca, tako i onih najiskusnijih, čak i na utakmicama polufinala europskih natjecanja.

Njegovo golemo iskustvo prepoznao je i Hrvatski nogometni savez. U srpnju 2024. imenovan je na dvostruku funkciju: predsjednik je Komisije nogometnih sudaca HNS-a i ujedno povjerenik za određivanje sudaca u HNL-u. Njegov glavni zadatak je jasan – podići kvalitetu suđenja i, što je još važnije, vratiti povjerenje javnosti u sudačku organizaciju. Jedan od prvih poteza mu je redovita i javna objava analiza spornih sudačkih situacija nakon svakog prvenstvenog kola.