Tko je Bill Foley? Stvorio carstvo na riziku, ima hotele i financira Trumpa, a sad želi kupiti Rijeku

Američki milijarder Bill Foley (79) ozbiljno je zainteresiran za kupnju HNK Rijeke. Iako njegovo ime možda nije poznato široj javnosti, William P. Foley II jedan je od najuspješnijih i najintrigantnijih poslovnih magnata današnjice, čovjek čije se bogatstvo procjenjuje na oko 1,5 milijardi eura i čija se karijera proteže od financijskih usluga do stvaranja sportskih dinastija. Njegova životna priča priča je o nevjerojatnoj poslovnoj oštroumnosti, nemilosrdnoj operativnoj učinkovitosti i nezasitnoj gladi za sklapanjem poslova, a njegov potencijalni dolazak u Rijeku mogao bi zauvijek promijeniti ne samo klub s Rujevice, već i dinamiku hrvatskog nogometa.

Od West Pointa do prvog velikog posla

Rođen u obitelji srednje klase, Foleyjev put nije bio predodređen za zvijezde. Pohađao je prestižnu vojnu akademiju West Point, gdje je, osim stjecanja diplome inženjera, u slobodno vrijeme na burzi pretvorio 2000 dolara u 40.000 dolara. No, taj je dobitak jednako brzo i izgubio, što je bila bolna, ali ključna lekcija koja ga je oblikovala. Okrenuo se od špekulativnih ulaganja i postao, kako sam sebe opisuje, "lovac na prilike s dna" (eng. bottom feeder), investitor koji traži podcijenjene tvrtke s problemima koje drugi izbjegavaju.

Nakon službe u američkom zrakoplovstvu, gdje je dogovarao milijunske ugovore s Boeingom, završio je pravo i kratko radio u odvjetništvu. No, kao čovjek koji "ne može raditi za druge", brzo je osnovao vlastitu tvrtku. Prijelomni trenutak dogodio se 1984. godine. Foley je prepoznao skriveni potencijal u maloj osiguravajućoj kući za vlasničke listove, Fidelity National Financial (FNF). Organizirao je investicijsku grupu i proveo financijsku polugu (LBO) tešku 19 milijuna eura kako bi kupio tvrtku koja je tada imala prihode od svega šest milijuna dolara. Bio je to potez koji je postavio temelje njegovog budućeg carstva.

"Foleyjev poučak": Kako stvoriti lidera na tržištu

Foley je preuzeo FNF i transformirao ne samo tvrtku, već i cijelu industriju osiguranja vlasničkih listova u SAD-u. Njegova filozofija bila je jednostavna, ali brutalno učinkovita.

Formula uspjeha: Rezanje troškova i kontrola distribucije

Foley je vodio tvrtke štedljivo i opako (lean and mean). Njegov moto bio je minimalizirati birokraciju i maksimizirati učinkovitost. Kada je FNF 2000. godine kupio Chicago Title, drugog najvećeg igrača na tržištu, FNF je imao 2,3 puta veći prihod po zaposleniku u sjedištu.

- Mi nismo dobri dečki. Nismo ni loši dečki. To je ono što morate učiniti - izjavio je jednom prilikom, objašnjavajući masovna otpuštanja tijekom cikličkog pada tržišta.

Njegova ključna inovacija bila je promjena poslovnog modela. Umjesto da se oslanja na neovisne agente koji su zadržavali 70-90 posto premije, Foley je počeo agresivno kupovati stotine malih agencija diljem zemlje. Time je uspostavio direktnu distribuciju. Ovaj potez ne samo da je drastično povećao profitne marže FNF-a, već je stvorio i neprobojan konkurentski zid jer su akvizicijom agenata preuzimali i njihove klijente od konkurencije.

Nezasitni "ovisnik o poslovima"

Foley je kompulzivni sklapatelj poslova.

- Ja sam sam sebi najgori neprijatelj; neprestano pronalazim nove transakcije - priznao je.

Odlikuje ga sposobnost da brzo procijeni posao i donese odluku. Opisuju ga kao čovjeka s "umom od 30 sekundi" koji u jednom potezu vidi put od točke A do točke Z.

Njegov talent nije bio ograničen na osiguranje. Tijekom 1990-ih, dok je FNF bio u punom zamahu, njegov "posao sa strane" bio je preuzimanje posrnulih lanaca brze prehrane poput CKE Restaurants. Kasnije je od neuglednog i zapuštenog odjela telekomunikacijske tvrtke Alltel stvorio tehnološkog diva Fidelity National Information Services (FIS), a investiciju u posrnulu tvrtku za obradu plaća Ceridian, iako se isprva činila kao promašaj, pretvorio je u ogroman uspjeh zahvaljujući jednoj maloj, vizionarskoj akviziciji. Tko je uložio u FNF-ovu inicijalnu javnu ponudu 1987. i zadržao sve dionice, do danas je ostvario prinos od oko 19 posto godišnje. Odnosno, investicija mu se uvećala 350 puta.

Osvajanje sportskog svijeta: Od leda Las Vegasa do engleskih travnjaka

Posljednjih godina Foley je energiju i kapital usmjerio na svoju treću veliku strast (uz posao i vino), sport. I tu je primijenio istu pobjedničku formulu.

Čudo u pustinji: Vegas Golden Knights

Godine 2016. platio je oko 460 milijuna eura za ekspanzijsku franšizu i doveo prvi profesionalni sportski tim u Las Vegas, hokejaški klub Vegas Golden Knights. Skepticima je hrabro poručio: "Doigravanje za tri godine, Stanley Cup za šest". Obećanje je ispunio. U prvoj sezoni srušili su sve rekorde za ekspanzijsku momčad, a 2023., točno u šestoj sezoni postojanja, osvojili su Stanley Cup. Klub nije samo sportski, već i poslovni fenomen, redovito pri vrhu lige po prihodima od ulaznica, sponzorstava i prodaji.

Globalna nogometna mreža

Foley sada istu strategiju primjenjuje u nogometu kroz svoju tvrtku Black Knight Football Club. Cilj je stvoriti globalnu mrežu klubova koji će surađivati na razvoju igrača, skautingu i operativnim sinergijama. U prosincu 2022. kupio je engleskog premierligaša Bournemouth za oko 228 milijuna eura i odmah uložio u momčad, što je rezultiralo njihovom najboljom sezonom u povijesti kluba. Nakon toga uslijedila su ulaganja i stjecanje udjela u francuskom Lorientu, škotskom Hibernianu, a osnovao je i novi klub u Novom Zelandu, Auckland FC. Potencijalna kupnja Rijeke savršeno se uklapa u tu viziju. Ona bi postala važan dio piramide za razvoj talenata unutar Foleyjeve globalne nogometne obitelji.

Carstvo izvan burze i kontroverze

Foleyjevo carstvo daleko nadilazi burzu i sportske arene. Njegova grupacija Foley Entertainment posjeduje luksuzne hotele i odmarališta od Kalifornije do Novog Zelanda, skijalište u Montani te portfolio od gotovo 30 vinarija diljem svijeta. Aktivan je i filantrop; njegova zaklada Folded Flag dodijelila je više od 14 milijuna dolara za stipendije djeci i supružnicima poginulih američkih vojnika.

Ipak, njegov put nije bez kontroverzi. Analitičari ga opisuju kao "pirata" koji, iako stvara ogromnu vrijednost za dioničare, uvijek osigura da i sam dobije izdašnu nagradu. Njegove tvrtke plaćaju visoke menadžerske naknade njegovim upravljačkim firmama, a poznat je i po korištenju SPAC-ova (tvrtki posebne namjene za akvizicije) koji su često strukturirani po principu "pismo ja dobivam, glava ti gubiš". Također, poznat je kao financijski podupiratelj bivšeg i sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Bill Foley je, bez sumnje, kompleksna figura. Nemilosrdan operativac, vizionarski graditelj carstava i dokazani pobjednik. Njegov potencijalni ulazak u hrvatski nogomet donosi obećanje značajnih investicija, pobjedničkog mentaliteta i pristupa "rasti ili umri". Za Rijeku bi to mogla biti ulaznica u novu, uzbudljivu eru, ali i dolazak poslovne logike i nemilosrdne efikasnosti kakvu hrvatski sportski tereni još nisu vidjeli.