Tko je bio VAR sudac u Splitu? Prešutio crvene Raciju i Rebiću, dvaput mu je nestajalo struje

Tek su prošla dva prvenstvena kola, a već se jedan prvoligaš žestoko žali na suđenje. Istri 1961 u prvom je kolu protiv Lokomotive, na intervenciju VAR suca Marija Zebeca, glavni Patrik Pavlešić poništio gol Nika Škafara Žužića kod rezultata 1-1 zbog zaleđa Emila Frederiksena, odnosno njegova utjecaja na golmana.

Šef HNS-ove sudačke organizacije Bertrand Layec poručio je da je gol trebao biti priznat jer za pomoćnika Filipa Krznarića to nije bilo zaleđe, odnosno da je odluka donesena na terenu trebala vrijediti. Istra je na koncu izgubila tu utakmicu 3-2.

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I u drugom kolu sudački repovi na utakmici Puljana, i to na Poljudu protiv Hajduka. Žalili su se zeleno-žuti na dva moguća penala, zbog starta golmana Tonija Silića na Antonija Maurića u 63. pri rezultatu 1-1, kao i lakta Aleca Van Hoorenbeecka u lice Hamze Jaganjca u 89. pri Hajdukovu vodstvu 2-1. Završilo je 2-2.

Glavni sudac Mateo Erceg nije se oglasio ni u jednoj od tih situacija. Bivši splitski sudac, danas kontrolor Tomislav Kojundžić-Lujan smatra da Istra nije oštećena i da je Erceg dobro postupio, a još se čeka Layecov pravorijek. Zanimljivo, nisu ga zvali iz VAR sobe da pogleda ponovljenu snimku ni u jednoj od spornih situacija.

U njoj je sjedio Osječanin Ivan Matić koji ima bogatu povijest suđenja utakmica Hajduka. Naime, on je bio VAR sudac u burnom četvrtfinalu Kupa na Rujevici (pobjeda Rijeke 3-2) u kojem su Ron Raci i Ante Rebić trebali dobiti crvene kartone. Kod prvog igrača, pri faulu kao posljednjeg igrača obrane, tvrdio je da nije imao loptu pod kontrolom, a kod drugog je, za lakat u glavu, rekao "ufff" pa potvrdio žuti karton.

Osim toga, nije imao ni sreće s napajanjem struje na prošlosezonskoj utakmici Varaždina i Dinama u baroknom gradu, u kojemu je Scott McKenna zabio gol kod rezultata 1-1, pomoćni sudac ga je poništio, a Matić ga iz VAR sobe nije mogao priznati jer je VAR bio izvan funkcije. Layec je utvrdio kako je pogriješio i kako je gol trebao vrijediti. I tad je glavni sudac bio Mateo Erceg.

Ivan Matić bio je i u VAR sobi Aldo Drosine kad je nestalo struje na utakmici Istre 1961 i Hajduka (1-1) u veljači 2025., u kojoj su gosti jedini gol zabili iz očitog zaleđa Bambe, ali ga Matić nije mogao poništiti jer je VAR bio izvan funkcije. Layec je utvrdio kako je pomoćni sudac Goran Pataki pogriješio, ali i kako se njegova odluka morala poštovati jer VAR nije radio.