Tko je bolje trgovao, Dinamo ili Hajduk? 'Dobrodošao baćuška'; 'Za*ebavamo te, ti nas nemoj...'

Šuškalo se o tome posljednjih dana i tjedana, a onda su istu večer, u razmaku od svega 40-ak minuta, pojačanja potvrdili i Dinamo i Hajduk. U Maksimir je stigao Rus Kiril Kravcov (24) nakon što je dugo čekao vizu za ulazak u Hrvatsku, a na Poljudu je osvanuo bosanskohercegovački reprezentativac Dennis Hadžikadunić (28). Obojica su stigla kao slobodni igrači.

Nisu isti profil igrača, Kravcov je zadnji ili središnji vezni, stigao je kao zamjena za kapetana Josipa Mišića nakon što je početkom prijelaznog roka od transfera naprasno odustao Izraelac Dor Peretz, a Hadžikadunić je već šesti stoper u kadru "bilih" uz Darija Marešića, Aleca Van Hoorenbeecka, Rona Racija, Marina Skelina i Roka Gabrića.

Statistika Kirila Kravcova

Foto: Sofascore za 24sata

Dijete Zenita prvi put izvan Rusije

Kravcov je iz Sankt Peterburga, nogometno je odrastao u školi Zenita, bio je na posudbi i u Nižnjem Novgorodu, a prije Zagreba četiri je godine igrao za Soči. Bio je i ruski mladi reprezentativac do 17, 18, 19, 21 i 23 godine. Još čeka poziv za A vrstu.

- Iznimno sam ponosan što sam postao igrač tako velikog kluba kao što je Dinamo. Imam velike ambicije da zajedno doživimo velike stvari i uvjeren sam da će tako i biti. Isto tako, osjećam posebnu obvezu prema legendarnoj Dinamovoj petici, broju koji su nosili velikani kao što su naš počasni predsjednik Velimir Zajec i Arijan Ademi. Jedva čekam biti spreman i istrčati na Maksimir, stadion na kojem se osjeća snaga velike nogometne povijesti - rekao je Kravcov.

Navijači za igrača iz Sankt Peterburga na službenoj stranici Dinama pišu:

"Budi upola kao Aki i nećeš proći nezapaženo! Dobrodošao u najveći hrvatski klub!",

"Kravcov je dobar igrač. Bravo uprava",

"Dobrodošao baćuška! Baš mi je drago da imamo jednog brata Rusa u ekipi. On sigurno neće biti mlak igrač",

"Kako će reagirati kad čuje sa sjevera Slava Ukrajini i vidi zastavu Ukrajine?",

"Dobrodošao, do zime si tu, a onda ide posudba ili prodaja".

'Zmaj' s ruskim iskustvom

Hadžikadunić je bosanskohercegovački reprezentativac s 33 nastupa, igrao je i na Svjetskom prvenstvu 27 minuta u pobjedi nad Katrom, a prije promjene sportskog državljanstva 2020. bio je reprezentativac Švedske u svim uzrastima do seniorskog. Rođen je u Malmöu, i on je stigao iz ruske lige jer je proteklih šest godina bio u Rostovu koji ga je od 2022. slao na posudbe u Malmö, Mallorcu, HSV i Sampdoriju.

- Jako sam ponosan što sam potpisao za Hajduk. Igrao sam u raznim klubovima u Europi te vjerujem da ću donijeti iskustvo, volju i pobjednički mentalitet. Jako se veselim prvoj utakmici ovdje na Poljudu i jedva čekam upoznati svoje nove suigrače - kazao je Dennis.

Nakon simpatične spačke u videu predstavljanja sa sirnicom kao burekom i njegovim komentarom "Jel vi mene za*ebavate?", navijači Hajduka mu pišu:

"Dok god je njima more voda, za mene je burek od sira",

"Haha vrh, burek je burek, a to je sirnica. Dobrodošao",

"I Poljudom se širi miris ljiljana. Dobrodošao i sretno",

"Nemojte ga provocirati, odmah će ugovor raskinuti",

"Van Horor na klupu odmah",

"Da imamo ekipu i igramo 10 posto kao što su najave i marketing, pa di bi nam bio kraj",

"Mi tebe za*ebavamo, ali pazi da ti nas ne bi za*ebavao. Dobrodošao".