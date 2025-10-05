Tko je Cecilia Brækhus? Borila se za legalizaciju boksa u zemlji, sad se oprašta od sporta

Cecilia Brækhus (44) prva je žena u povijesti koja je osvojila sva četiri pojasa, a svoju boksačku karijeru započela je prije više od dva desetljeća. Rođena je u Kolumbiji kao siroče, ali je odrasla u Norveškoj gdje je usvojena.

Profesionalni boks u toj državi bio je ilegalan od 1981. godine, a kazna zatvora bila je do 3 mjeseca. Brækhus je kao dijete zavoljela borilačke sportove. Prije nego što se počela baviti amaterskim boksom, iskradala se od doma i odlazila je u teretanu vježbati kickboxing.

U to vrijeme, boks se smatrao muškim sportom te je bilo malo žena koje su se bavile boksom. Kada je Brækhus napunila 21 godinu, odlučila se početi profesionalno baviti boksom, a prije nego što je prešla u profesionalnu kategoriju izgubila je samo 5 od 80 amaterskih borbi. S obzirom na to da je boks u Norveškoj bio zabranjen, odlučila se preseliti u Njemačku gdje je nastavila karijeru.

- U našoj promotivnoj tvrtki bilo je 30, 40 boraca, svi muškarci i jedna žena. I morala sam biti svaki dan bolja od svih muškaraca - izjavila je u jednom intervjuu.

- U to vrijeme postojala je ideja da žene ne mogu boksati ili prodavati boks osim ako se ne mogu skinuti kako bi izgledale vrlo seksi - rekla je.

Dok se borila u Njemačkoj, dobila je nadimak "Prva dama" kao prva žena koja je potpisala ugovor s njemačkim menadžerom Wilfriedom Sauerlandom. Vrhunac karijere doživjela je kada je u rujnu 2014. pobijedila našu Ivanu Habazin i osvojila IBF naslov u velter kategoriji. Brækhus je postala prva neosporna prvakinja u povijesti u bilo kojoj težinskoj kategoriji.

Njezin neostvareni san bio je boriti se u Norveškoj, a nakon što je postala svjetska prvakinja u ženskoj konkurenciji, tri mjeseca kasnije norveška vlada izglasala je legalizaciju boksa.

- Bila sam u podrumu, bilo je tijesno do posljednjeg trenutka. Kada je donesena odluka, otišli smo pojesti tortu. To je bilo nevjerojatno - rekla je.

Postala je glavna zvijezda u Norveškoj, a mjesta za njezine borbe u arenama bila su rasprodana. Čak je i norveška premijerka došla na Brækhusinu borbu. Međutim, njezina borba za legaliziranje boksa u Norveškoj nije bila nimalo lagana, dok je trenirala u Njemačkoj vraćala bi se u Norvešku gdje je išla na sastanke s liječnicima, državnim dužnosnicima i premijerkom kako bi apelirala na poništenje zabrane boksa.

- Postojala je jako velika stigma oko boksa, a u Norveškoj si i kriminalac ako se baviš time, tako da je bilo jako teško dobiti sponzorstvo ili neko priznanje. Htjela sam predstaviti sport Norvežanima - izjavila je.

Također je držala rekord od pet godina i 337 dana kao prvakinje s četiri pojasa sve do 2020. godine kada je izgubila od Jessice McCaskill. Od tada razmišlja o odlasku u mirovinu, a u očekuje je posljednji meč protiv Slovenke Eme Kozin.

- Ovo je cijeli moj život i volim to, a odlazak će biti težak i tužan.