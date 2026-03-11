Obavijesti

Sport

Komentari 14
DEBI IZ NOĆNE MORE

Tko je golman kojeg je Tudor ponizio u 17. minuti? Prozvali ga novim Neuerom i sin je legende

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Tko je golman kojeg je Tudor ponizio u 17. minuti? Prozvali ga novim Neuerom i sin je legende
Foto: Matthew Childs

U siječnju 2025. godine Tottenham Hotspur platio je Slaviji Prag 12,5 milijuna funti (oko 15 milijuna eura) za njegove usluge, a Kinský je potpisao ugovor na šest i pol godina

Admiral

Mladi češki golman Antonín Kinský vjerojatno je proživljavao najljepše dane karijere kada ga je hrvatski stručnjak Igor Tudor, tada privremeni menadžer Tottenhama, odlučio gurnuti u vatru u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. No, ono što je trebala biti večer iz snova, 10. ožujka 2026. godine na madridskom stadionu Metropolitano pretvorilo se u noćnu moru koja je šokirala nogometni svijet i ostavila mrlju na karijeri 22-godišnjeg talenta.

Katastrofa koja je šokirala nogometni svijet

Tudor je iznenadio javnost odlukom da na gol umjesto standardnog Guglielma Vicarija postavi mladog Kinskog. Pritisak ključne utakmice pokazao se prevelikim. Već u šestoj minuti, Kinský se poskliznuo prilikom ispucavanja lopte i praktički je poklonio suparnicima, što je Marcos Llorente iskoristio za vodstvo Atletica. Osam minuta kasnije, Antoine Griezmann zabio je za 2-0 nakon pogreške obrane, a samo minutu nakon toga dogodio se trenutak koji je zapečatio sudbinu mladog Čeha. U pokušaju da odigra povratnu loptu, Kinský je promašio čitav nogomet i udario se po stajnoj nozi, ostavivši Julianu Alvarezu prazan gol za 3-0.

U 17. minuti, Igor Tudor povukao je potez koji se rijetko viđa na nogometnim terenima. Izvadio je Kinskog iz igre i poslao ga izravno u svlačionicu. Kamere su uhvatile Tudorov hladan pogled; nije uputio ni riječ utjehe shrvanoj zamjeni. Taj je potez izazvao lavinu kritika.

‌- Srce mi je slomljeno zbog dečka. Ako je to vođenje momčadi, onda sam zapanjen. Tudor stoji tamo i pretvara se kao da se ništa nije dogodilo - komentirao je bivši engleski golman Joe Hart za TNT Sports.

Njegov kolega analitičar Steve McManaman dodao je:

‌- To je vođenje momčadi u najgorem mogućem izdanju. Ne zagrliti ga, ne reći mu 'oprosti'... Hladnije od ovoga ne može.

Tudor se nakon utakmice, koja je završila porazom 5-2, pokušao obraniti.

‌- U 15 godina trenerske karijere nikad nisam ovo napravio. Bilo je nužno da zaštitim dečka i momčad.

Put do Premiershipa: Sin legende i 'novi Neuer'

Antonín Kinský mlađi rođen je u nogometnoj obitelji. Njegov otac, istoimeni Antonín, bio je poznati češki reprezentativni golman i član momčadi na Euru 2004. godine. "Tonda", kako mu je nadimak, od početka je bio predodređen za veliku karijeru. Prošao je omladinske škole Tempa i Bohemiansa, a sa samo 15 godina prešao je u Duklu Prag, gdje je 2020. upisao seniorski debi.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Foto: Matthew Childs

Godinu kasnije potpisao je za Slaviju Prag, no put do prvog golmana nije bio lak. Proveo je dvije sezone na posudbama u Vyškovu i Pardubicama. U ljeto 2024. bio je na korak od odlaska iz Slavije, nezadovoljan statusom rezerve. No, tada se dogodio prijelomni trenutak: prvi golman Jindřich Staněk ozlijedio se na Euru, a Kinský je iskoristio priliku. U samo šest mjeseci izrastao je u jednog od najboljih čeških golmana, srušivši klupski rekord s dvanaest utakmica bez primljenog gola u devetnaest nastupa.

OSMINA FINALA Evo gdje gledati Ligu prvaka: Novi spektakl Reala i Cityja, Bodo/Glimt po nastavak bajke
Evo gdje gledati Ligu prvaka: Novi spektakl Reala i Cityja, Bodo/Glimt po nastavak bajke

Njegove izvedbe privukle su pažnju skauta diljem Europe. Jedan od njih, iz neimenovanog bundesligaša, za The Athletic je izjavio: "Podsjeća me na Manuela Neuera. Ima nevjerojatnu pojavu i ne boji se ničega."

Milijunski transfer u London

U siječnju 2025. godine Tottenham Hotspur platio je Slaviji Prag 12,5 milijuna funti (oko 15 milijuna eura) za njegove usluge, a Kinský je potpisao ugovor na šest i pol godina. Debitirao je iz snova, sačuvavši mrežu u pobjedi 1-0 protiv Liverpoola u polufinalu EFL kupa. Prema podacima Transfermarkta, njegova je vrijednost u prosincu 2025. procijenjena na 13 milijuna eura.

NAKON KATASTROFE Ovo u Tottenhamu nije viđeno 144 godine! Tudor: Ne želim previše govoriti u ovom trenu
Ovo u Tottenhamu nije viđeno 144 godine! Tudor: Ne želim previše govoriti u ovom trenu

Oni koji ga poznaju opisuju ga kao iznimno samouvjerenog, ali ne i arogantnog mladića, fokusiranog isključivo na svoj zanat. Njegova mentalna snaga bit će na najvećem ispitu nakon traume iz Madrida, no s obzirom na talent i karakter koji ga krase, mnogi vjeruju da je ovo tek jedno bolno poglavlje u karijeri koja obećava puno više.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece
LJUBAVNI TROKUT

FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece

Samo jedan klik na Instagramu bio je dovoljan da pokrene lavinu glasina kako je slovenski košarkaš Luka Dončić (27) prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Anamarijom Goltes (28), s kojom ima dvoje djece. Dok je Goltes na društvenim mrežama izbrisala sve fotografije s Dončićem, on je, pak, zapratio američku glumicu Madelyn Cline (27)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026