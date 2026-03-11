Tko je golman kojeg je Tudor ponizio u 17. minuti? Prozvali ga novim Neuerom i sin je legende

Mladi češki golman Antonín Kinský vjerojatno je proživljavao najljepše dane karijere kada ga je hrvatski stručnjak Igor Tudor, tada privremeni menadžer Tottenhama, odlučio gurnuti u vatru u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. No, ono što je trebala biti večer iz snova, 10. ožujka 2026. godine na madridskom stadionu Metropolitano pretvorilo se u noćnu moru koja je šokirala nogometni svijet i ostavila mrlju na karijeri 22-godišnjeg talenta.

Katastrofa koja je šokirala nogometni svijet

Tudor je iznenadio javnost odlukom da na gol umjesto standardnog Guglielma Vicarija postavi mladog Kinskog. Pritisak ključne utakmice pokazao se prevelikim. Već u šestoj minuti, Kinský se poskliznuo prilikom ispucavanja lopte i praktički je poklonio suparnicima, što je Marcos Llorente iskoristio za vodstvo Atletica. Osam minuta kasnije, Antoine Griezmann zabio je za 2-0 nakon pogreške obrane, a samo minutu nakon toga dogodio se trenutak koji je zapečatio sudbinu mladog Čeha. U pokušaju da odigra povratnu loptu, Kinský je promašio čitav nogomet i udario se po stajnoj nozi, ostavivši Julianu Alvarezu prazan gol za 3-0.

U 17. minuti, Igor Tudor povukao je potez koji se rijetko viđa na nogometnim terenima. Izvadio je Kinskog iz igre i poslao ga izravno u svlačionicu. Kamere su uhvatile Tudorov hladan pogled; nije uputio ni riječ utjehe shrvanoj zamjeni. Taj je potez izazvao lavinu kritika.

‌- Srce mi je slomljeno zbog dečka. Ako je to vođenje momčadi, onda sam zapanjen. Tudor stoji tamo i pretvara se kao da se ništa nije dogodilo - komentirao je bivši engleski golman Joe Hart za TNT Sports.

Njegov kolega analitičar Steve McManaman dodao je:

‌- To je vođenje momčadi u najgorem mogućem izdanju. Ne zagrliti ga, ne reći mu 'oprosti'... Hladnije od ovoga ne može.

Tudor se nakon utakmice, koja je završila porazom 5-2, pokušao obraniti.

‌- U 15 godina trenerske karijere nikad nisam ovo napravio. Bilo je nužno da zaštitim dečka i momčad.

Put do Premiershipa: Sin legende i 'novi Neuer'

Antonín Kinský mlađi rođen je u nogometnoj obitelji. Njegov otac, istoimeni Antonín, bio je poznati češki reprezentativni golman i član momčadi na Euru 2004. godine. "Tonda", kako mu je nadimak, od početka je bio predodređen za veliku karijeru. Prošao je omladinske škole Tempa i Bohemiansa, a sa samo 15 godina prešao je u Duklu Prag, gdje je 2020. upisao seniorski debi.

Foto: Matthew Childs

Godinu kasnije potpisao je za Slaviju Prag, no put do prvog golmana nije bio lak. Proveo je dvije sezone na posudbama u Vyškovu i Pardubicama. U ljeto 2024. bio je na korak od odlaska iz Slavije, nezadovoljan statusom rezerve. No, tada se dogodio prijelomni trenutak: prvi golman Jindřich Staněk ozlijedio se na Euru, a Kinský je iskoristio priliku. U samo šest mjeseci izrastao je u jednog od najboljih čeških golmana, srušivši klupski rekord s dvanaest utakmica bez primljenog gola u devetnaest nastupa.

Njegove izvedbe privukle su pažnju skauta diljem Europe. Jedan od njih, iz neimenovanog bundesligaša, za The Athletic je izjavio: "Podsjeća me na Manuela Neuera. Ima nevjerojatnu pojavu i ne boji se ničega."

Milijunski transfer u London

U siječnju 2025. godine Tottenham Hotspur platio je Slaviji Prag 12,5 milijuna funti (oko 15 milijuna eura) za njegove usluge, a Kinský je potpisao ugovor na šest i pol godina. Debitirao je iz snova, sačuvavši mrežu u pobjedi 1-0 protiv Liverpoola u polufinalu EFL kupa. Prema podacima Transfermarkta, njegova je vrijednost u prosincu 2025. procijenjena na 13 milijuna eura.

Oni koji ga poznaju opisuju ga kao iznimno samouvjerenog, ali ne i arogantnog mladića, fokusiranog isključivo na svoj zanat. Njegova mentalna snaga bit će na najvećem ispitu nakon traume iz Madrida, no s obzirom na talent i karakter koji ga krase, mnogi vjeruju da je ovo tek jedno bolno poglavlje u karijeri koja obećava puno više.