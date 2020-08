Me\u0111utim, zadnju profesionalnu borbu Pala je imao jo\u0161 2014. godine. Zanimljivo, tako\u0111er u Danskoj kada je izgubio od Davida Pricea. Tada je prekinuo karijeru i vratio se pro\u0161log studenog, ali na amaterskoj i nacionalnoj razini. Sada mu je cilj kao najbolji \u010de\u0161ki te\u0161ka\u0161\u00a0izboriti Olimpijske igre u Tokiju.

<p>Hoće li <strong>Ondrej Pala (35) </strong>biti 11. žrtva u profesionalnoj karijeri <strong>Filipa Hrgovića</strong>? El Animal je uvjeren da hoće, da će 26. rujna u danskom gradiću Strueru srediti Čeha kojemu je jedna od tek nekoliko prednosti ta što je u karijeri odradio puno više borbi. Njih 38, a od 33 pobjede 23 riješio je nokautom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović najavljuje novu borbu</strong></p><p>Međutim, zadnju profesionalnu borbu Pala je imao još 2014. godine. Zanimljivo, također u Danskoj kada je izgubio od <strong>Davida Pricea. </strong>Tada je prekinuo karijeru i vratio se prošlog studenog, ali na amaterskoj i nacionalnoj razini. Sada mu je cilj kao najbolji češki teškaš izboriti Olimpijske igre u Tokiju.</p><p>Nakon što je 2011. pobijedio Alekseja Mazikina, postao je WBO europski teškaški prvak, a kada je izgubio od Dereka Chisore i već spomenutog Pricea, ispao je iz utrke za borbu za svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Bio je i sparing-partner Vladimiru Kličku, a počeo je kao plivač. Također, okušao se i u MMA oktogonu, ali samo kroz treninge.</p><p>- Tijekom karijere odradio sam stotine najava i dosta mi je. Sve što imam reći, reći ću nakon što osvojim pojas - poručio je Pala koji će šest dana prije borbe s Hrgovićem proslaviti 36. rođendan.</p><p>"El Animal" tek će krenuti proučavati Palu, zasad zna samo za njegov lijevi kroše.</p><p>- Nisam ga detaljno proučavao, ali znam za njega godinama. Tek ćemo napraviti analizu. Znam da je agresivan, da se ne boji, ide u izmjene, ima dobar lijevi kroše. Niži je od mene, ali moram biti agresivan od prve runde i biti oprezan. Ja sam kvalitetniji borac i ako odradim što znam, ne bi trebalo biti problema - rekao je Hrgović kojeg bi mogle čekati dvije borbe u mjesec dana.</p><p>- U Americi sam se trebao boriti protiv<strong> Rydella Bookera i </strong>ako prođe sve dobro, čeka me jak tempo. Tko zna, možda do kraja godine još jednom se budem borio nakon Bookera. Treniram jako, nemam ozljeda i sve ide prema planu. Trebaju mi mečevi. Nisam nikad bio u Danskoj i veselim se tomu.</p><p>Kao i promotor Eddie Hearn Hrgovićevom povratku u ring.</p><p>- Sjajno je što se Filip vraća u akciju, i to s dvije borbe u kratkom razmaku. Filip uvijek ulazi u ring s lošim namjerama po protivnika i nakon nove destruktivne predstave u Saudijskoj Arabiji je bio željan povratka. Održavanje Filipa aktivnim je nužno u učvršćivanju njegovog statusa u Top 10 teške kategorije i statusa prave opasnosti za najjače u kategoriji - kazao je Hearn koji je prije nekoliko dana Hrgovića svrstao u Top 5, a on mu u svom stilu poručio:</p><p>- Hearn priča gluposti, ja nisam Top 5, ja sam broj jedan! Tko pamti petog. Hvala na riječima, ali ja trebam biti broj jedan. Babić? Skuplja poene na mom imenu s tim jeftinim forama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović i supruga Marinela</strong></p><p> </p>