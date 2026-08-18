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ZLATKO TRIPIĆ

Tko je Hrvat koji stoji Dinamu na putu do Lige prvaka? 'Moraš tu imati balkanski mentalitet...'

Piše 24sata,
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Tko je Hrvat koji stoji Dinamu na putu do Lige prvaka? 'Moraš tu imati balkanski mentalitet...'
Foto: MATHILDA SCHULER/BILDBYRAN
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Zlatko Tripić vodi Viking u Maksimiru. Norveška legenda i motor momčadi želi šokirati Dinamo. Još s devet mjeseci preselio je s roditeljima u Norvešku, bio i reprezentativac te zemlje

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U utorak navečer, na maksimirski travnjak istrčat će momčad norveškog Vikinga, a s kapetanskom vrpcom oko ruke predvodit će je Zlatko Tripić, 33-godišnji napadač rođen u Rijeci. Tko je zapravo čovjek kojeg u Norveškoj smatraju klupskom legendom, a u Maksimiru ključnim igračem kojeg treba zaustaviti?

Povratak u domovinu s posebnim nabojem

Iako je s obitelji preselio u Norvešku kao devetomjesečna beba, Tripić nikada nije zaboravio korijene. Za sina roditelja iz Bosne i Hercegovine utakmica protiv Dinama za njega nosi poseban značaj. Na konferenciji za medije uoči susreta tečno je odgovarao na pitanja na hrvatskom, engleskom i norveškom, pokazavši poštovanje prema zemlji rođenja. Smatra da mu podrijetlo može biti presudna prednost u grotlu Maksimira.

​- Moraš imati balkanski mentalitet kada igraš ovdje. Nadam se da tu mogu malo pomoći svojim suigračima. Navijači će stvoriti jedinstvenu atmosferu na koju nismo navikli, ali moramo uživati u ovoj prilici - izjavio je Tripić.

Ulog je ogroman. Pobjednik dvomeča osigurava zajamčeni prihod od 28,9 milijuna eura samo od sudjelovanja u Ligi prvaka i TV prava, što je novac koji može osigurati budućnost kluba za iduće desetljeće. Svaka pobjeda u skupini donosi dodatna 2,2 milijuna eura, a remi oko 700.000 eura.

Zagreb: Konferencija za medije Vikinga uoči utakmice protiv Dinama
Zagreb: Konferencija za medije Vikinga uoči utakmice protiv Dinama | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Put od šestog ranga do norveškog vrha

Tripićev nogometni put bio je trnovit. Počeo je u lokalnom Lyngdalu, a igrao je čak i u šestom rangu natjecanja za Tonstad prije nego što je preko Egersunda stigao do Moldea. Tamo ga je 2011. dočekao Ole Gunnar Solskjær i s njim je osvojio dva naslova prvaka i kup.

Karijera ga je vodila kroz njemački Greuther Fürth, moldavski Šerif i turski Göztepe, no status ikone stekao je u Vikingu. Pridružio im se 2018. dok je klub bio drugoligaš. Odmah je preuzeo kapetansku vrpcu, vratio ih u elitu, donio im kup 2019. golom u finalu te ih 2025. vodio do naslova prvaka, prvog nakon 1991. godine.

Motor momčadi kojeg se i "modri" pribojavaju

Zlatko Tripić je vođa Vikingove momčadi. Igra s brojem 10, podjednako se dobro služi objema nogama i može pokriti obje krilne pozicije. Postao je prvi igrač u povijesti Vikinga koji je tri sezone zaredom imao dvoznamenkasti broj golova i asistencija. U tekućoj sezoni norveške Eliteserien lige ima šest golova i nevjerojatnih 14 asistencija u 16 utakmica. Bio je i reprezentativac Norveške do 21 i 23 godine. Njegovu važnost prepoznaje i suparnička strana.

​- Zaustaviti Tripića bit će vrlo važno. On je njihov kapetan, glavni igrač, ima iskustvo i znanje. Pripremili smo se, ali s takvim igračima je uvijek teško. Ipak, igrali smo i protiv boljih i vjerujemo da ćemo ga zaustaviti - poručio je Mario Kovačević.

Sam Tripić svjestan je svoje uloge, naglašavajući kako je najvažnije biti uzor mlađim generacijama i djeci kako bi bili aktivni.

Vatreni karakter

Prije godinu dana našao se u središtu kontroverze nakon pobjede protiv Rosenborga 2-1. Na terenu je izbio sukob u kojem je, prema priopćenju Rosenborga, Tripić prvo davio njihovog igrača Adriana Pereiru. Na to je burno reagirao Rosenborgov pomoćni trener, Šveđanin Marcus Tjärnberg, koji je s leđa zgrabio Tripića za vrat.

Incident je završio crvenim kartonima, a Rosenborg se javno ispričao, osudivši potez svog trenera kao "potpuno neprihvatljiv". To je pokazalo drugu stranu kapetana Vikinga; beskompromisnog borca čije emocije ponekad proključaju u žaru borbe.

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