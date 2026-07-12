Tko je Jannik Sinner? Nekad je bio šampion u skijanju, osvojio Umag i preživio pakao dopinga

Jannik Sinner, 23-godišnji Talijan iz Južnog Tirola, lani je ostvario san osvajanjem prvog Wimbledona, pobjedom u finalu nad najvećim rivalom Carlosom Alcarazom, a ove ga je godine obranio protiv Alexandera Zvereva. Ovaj trijumf nije samo vrhunac blistave karijere koja ga je već dovela na prvo mjesto svjetskog tenisa, već i konačna potvrda mentalne snage mladića koji je prebrodio jednu od najvećih doping afera posljednjih godina. Njegov put, od skijaških staza do teniskog Olimpa, priča je o talentu, odricanju i nevjerojatnoj mirnoći.

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Od skijaških padina do teniskog vrha

Odrastao u Sextenu, malom mjestu u Dolomitima blizu austrijske granice, Sinnerov prvi jezik bio je njemački, a prvi sport - skijanje. Bio je iznimno talentiran, s osam godina postao je prvak Italije u veleslalomu, a s 12 je bio viceprvak. No, tenis ga je sve više privlačio. Za razliku od skijanja, gdje o ishodu odlučuje jedna utrka, u tenisu je mogao kontrolirati sudbinu.

S nepunih 14 godina donio je odluku koja mu je promijenila život: napustio je obiteljski dom i preselio se 650 kilometara južnije, u Bordigheru na talijanskoj rivijeri, kako bi trenirao u slavnoj akademiji Riccarda Piattija, gdje je svojevremeno bio i Ivan Ljubičić. Bila je to velika žrtva za dječaka koji je bio iznimno vezan za obitelj, no Piatti i njegovi roditelji vidjeli su u njemu potencijal za najveće stvari. Bio je to jedini put prema vrhu.

Rivalstvo koje je spasilo tenis

Za razliku od svojih vršnjaka, Sinner je preskočio juniorske Grand Slamove i odmah se bacio u vatru profesionalnih turnira. Njegov uspon bio je brz i tih, baš poput njega. Probio se 2020., 2022. je osvojio ATP Umag svladavši Carlosa Alcaraza u najvećem finalu u povijesti, a već 2024. osvojio je svoj prvi Grand Slam na Australian Openu, pa zatim i US Open. Ubrzo je postao svjetski broj jedan. Baš je epsko rivalstvo s Alcarazom ono je obilježilo njegovu karijeru i novu eru muškog tenisa koja još traje.

"Sincaraz" je postao sinonim za teniske klasike koji su ispunili prazninu nastalu odlaskom Federera, Nadala i Đokovića. Njihovi mečevi, poput maratonskog finala Roland Garrosa 2025. gdje je Alcaraz slavio nakon pet setova i tri spašene meč-lopte, ili Sinnerove osvete u finalu Wimbledona iste godine, već su ušli u anale. Dvojac je osvojio deset od posljednjih 13 Grand Slam naslova, potvrdivši potpunu dominaciju.

Foto: Toby Melville

Mrlja u karijeri: Sjena dopinga

Upravo na vrhuncu moći, u kolovozu 2024., Sinnerova karijera našla se pod velikim upitnikom. Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) objavila je da je u ožujku te godine, tijekom turnira u Indian Wellsu, dvaput bio pozitivan na klostebol, zabranjeni anabolički steroid. Sinner je tvrdio da je do kontaminacije došlo nehotice, preko kreme koju je koristio njegov fizioterapeut, a ITIA je prihvatila njegovo objašnjenje i presudila da "nema krivnje ni nemara". No, Svjetska anti-dopinška agencija (WADA) nije bila zadovoljna. Uložili su žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) tražeći suspenziju od jedne do dvije godine.

Cijeli teniski svijet bio je u šoku, a igrači poput Denisa Shapovalova javno su se pitali dobiva li svjetski broj jedan poseban tretman. U veljači 2025. postignuta je nagodba: Sinner je prihvatio tromjesečnu suspenziju, a WADA je potvrdila da "nije imao namjeru varati" i da mu supstanca "nije donijela nikakvu prednost". Kazna je odslužena u periodu bez Grand Slamova, što je dodatno potaknulo kontroverze, no Sinner se vratio jači nego ikad.

Foto: Toby Melville

Smireni Talijan s dušom planinca

Unatoč slavi i bogatstvu, Sinner je ostao čvrsto na zemlji. Visok 190 centimetara, prepoznatljiv po gustoj riđoj kosi koja je inspirirala njegove najvjernije navijače, "Carota Boyse", da na mečeve dolaze odjeveni kao mrkve, odiše mirnoćom. Pritisak je za njega prijatelj.

​- Ovaj pritisak, morate ga prihvatiti na pozitivan način. Morate se sprijateljiti s njim. Ako mrzite pritisak, ovo je pogrešan sport za vas, zar ne? - rekao je jednom za Vogue.

Njegova smirenost proizlazi iz odgoja u jednostavnoj obitelji. Otac kuhar i majka konobarica i dalje rade u svom pansionu, unatoč sinovljevom bogatstvu koje se procjenjuje na desetke milijuna eura. Privatni život, uključujući vezu s danskom manekenkom Lailom Hasanović, čuva daleko od očiju javnosti.

Strast su mu automobili i Formula 1, veliki je navijač Ferrarija, a u slobodno vrijeme druži se s vozačima poput Georgea Russella. Iako je globalna zvijezda i zaštitno lice Guccija, u duši je ostao onaj isti dečko s planine koji je snove o uspjehu sanjao na skijama.

Umag: 2022 Croatia Open Umag, finale ATP turnira, Carlos Alcaraz - Jannik Sinner | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

*uz korištenje AI-ja