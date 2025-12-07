Tko je Jere Hribar? Mladi plivač srušio je Phelpsov rekord, a sad je osvojio najsjajniju medalju

Mladi Jere Hribar (21) postao je europski prvak u plivanju na 50 metara slobodno. Ovaj 203 centimetra visoki Splićanin u nevjerojatno kratkom roku prešao je put od velikog talenta do europskog prvaka, olimpijca i čovjeka koji je srušio rekord plivačke ikone Michaela Phelpsa. Dok u Americi živi sportski san, skromno priznaje da mu najviše nedostaje mamina juha.

Za sve je kriv njegov otac

Zanimljivo, jedan od najvećih hrvatskih plivačkih talenata u bazen je ušao sasvim slučajno. Njegov otac Lovro, bivši košarkaš, ozlijedio je koljeno pa je u sklopu rehabilitacije morao na plivanje. Poveo je sa sobom i malog Jeru.

Njegova profesionalna karijera eksplodirala je nakon juniorskih uspjeha 2022. godine, kada je na Europskom prvenstvu uzeo srebro, a na Svjetskom broncu na 50 metara slobodno te srebro na 100 metara slobodno. Ti rezultati nisu prošli nezapaženo.

Karijera u Americi

Nakon tih uspjeha, Hribaru je stigao poziv iz Amerike. Trener Rick Bishop s Louisiana State Universityja (LSU) prepoznao je njegov potencijal i ponudio mu punu stipendiju i prije najvećih juniorskih uspjeha.

- Nije me trebalo puno nagovarati, ta je odluka za mene bila jednostavna - kaže Jere, koji na LSU studira financije i pliva za njihov tim "Tigers".

Uvjeti koje ima u Americi su, kako kaže, nestvarni i teško ih je uopće usporediti s onima u Hrvatskoj.

- Naježim se samo kad počnem govoriti o tome jer uvjeti su stvarno fenomenalni. Bazen, teretana, menza, sve imamo na najvišem nivou. Mi sportaši imamo svoju posebnu menzu, a ako nam se ništa od toga ne sviđa, tamo su tri kuhara koje možemo tražiti da nam pripreme što god želimo - otkriva Jere za Nacional.

- Jere je superklasa. Pogodio je s izborom fakulteta u SAD-u, trenerom i programom. To je veliki talent. On može bez problema doći na 47.50 ili ispod na 100 slobodno - rekao je izbornik hrvatske plivačke reprezentacije Pero Kuterovac za 24sata.

Srušio je rekord legendarnog Phelpsa

Osim što živi američki san, Jere je u Americi ispisao i povijest. Na natjecanju četiriju sveučilišta u Annapolisu srušio je 14 godina star bazenski rekord legendarnog Michaela Phelpsa na 100 jarda slobodno. Isplivao je vrijeme 42.99. Iako se radi o neslužbenom svjetskom rekordu jer se službeni bilježe u metrima, ovaj pothvat dao mu je ogromnu motivaciju.

- Bilo koji rekord koji se skine je važan, ali kada čuješ "bazenski rekord Michaela Phelpsa" dobiješ novu želju za napretkom, dobar je to osjećaj - priznao je Splićanin.

Europski prvak i tri medalje u Poljskoj

Svoj nevjerojatni potencijal potvrdio je na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u poljskom Lublinu. Osvojio je čak tri medalje: broncu u štafeti 4x50 metara slobodno, srebro na 100 metara slobodno uz novi hrvatski rekord (45.64), te na kraju ono najsjajnije – zlato na 50 metara slobodno!

U finalu najbrže discipline slavio je s vremenom 20.70, čime je izjednačio 15 godina star hrvatski rekord Duje Draganje i postao prvi hrvatski plivač s europskim zlatom nakon Sanje Jovanović.

Unatoč životu koji izgleda kao iz filma, Jere čvrsto stoji na zemlji. Najveća podrška su mu roditelji, tri sestre i brat. Iako obožava život u Americi, nedostaje mu Split. Najviše mamina kuhinja i juhe, a obitelj mu poštom šalje omiljene hrvatske slatkiše.Nakon nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je bio 22., njegovi ciljevi su jasni. Kreće napad na olimpijsku medalju.