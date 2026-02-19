Tko je Joško Jeličić? Lagao je USKOK-u i ostao bez posla na MaxSportu, Gattusu odbio ruku

Bivši nogometaš Joško Jeličić (55) našao se u središtu pozornosti nakon što je objavljeno da je DORH u veljači 2026. podignuo optužnicu protiv njega zbog lažnog svjedočenja iz 21. travnja 2016. Bivši vezni igrač Hajduka i Dinama zbog optužnice je ostao bez posla kao stručni komentator na MaxSport televiziji.

- Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1971.) zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz članka 305. stavka 1. Kaznenog zakona. Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u travnju 2016. u Zagrebu, prilikom iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, iako upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca - kažu iz DORH-a.

Rođen u Solinu 5. siječnja 1971. godine, Jeličić je nogometnu karijeru započeo u splitskom Hajduku. Za prvu momčad debitirao je s 16 godina i devet mjeseci, čime je postao jedan od najmlađih debitanata u povijesti jugoslavenskog nogometa. U dresu Hajduka osvojio je Kup maršala Tita 1991. godine te prvo prvenstvo neovisne Hrvatske 1992. godine. Igrao je na poziciji veznog igrača.

Godine 1993. Jeličić je izravno prešao iz Hajduka u redove najvećeg rivala, tadašnju Croatiju Zagreb. Taj je transfer izazvao negativne reakcije Hajdukovih navijača. U Zagrebu je nastavio s uspjesima, osvojivši četiri naslova prvaka i tri Kupa, što ga čini jednim od rijetkih igrača s trofejima u oba najveća hrvatska kluba. Tijekom karijere igrao je i u španjolskoj Sevilli te u južnokorejskom Pohang Steelersu. Za reprezentaciju Hrvatske upisao je dva nastupa.

Osijek: Nastavak suđenja braći Mamić u aferi Dinamo 2, svjedočili Joško Jeličić i Dražen Medić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon završetka igračke karijere, Jeličić je počeo raditi kao stručni komentator. Radio je na televizijskim postajama Arenasport, RTL i HRT, prije nego što se pozicionirao kao vodeći analitičar na MAXSportu.

​- Zamolio bih ove iz Udruge Naš Hajduk da nas ostave njihove ideologije i učenja demokracije i neka idu ča i ostave nas na miru. Imali su priliku tijekom 15 godina - rekao je u emisiji nakon utakmice.

Njegov stil komentiranja doveo ga je do nekoliko javnih sukoba. Jedan od medijski najpraćenijih dogodio se početkom 2025. godine, kada se uživo u programu verbalno sukobio s tadašnjim trenerom Hajduka, Gennarom Gattusom. Nakon poraza od Rijeke 3-0, Gattuso je u studiju odbio rukovati se s Jeličićem.

​- Ne rukujem se s tobom jer previše pričaš i nemaš poštovanja prema ljudima. I ti si igrao nogomet i trebao bi znati situaciju. Uvijek govoriš jako loše. Ne poštujem te - poručio mu je Gattuso na engleskom.

Jeličić mu je odgovorio kako moraju razgovarati licem u lice te da kao stranac mora poštovati sve u Hrvatskoj. Sukob je eskalirao do te mjere da je Gattuso zaprijetio kako više neće davati izjave ako Jeličić bude prisutan.

Kontroverze je izazvao i tijekom Eura 2024., kada je na HRT-u komentirao nedostatak brzine u hrvatskoj reprezentaciji.

​- To je naša genetika, nikad nismo bili kolonijalna sila. Tko je brz u Španjolskoj? Yamal i Williams. Francuze da ne spominjem. Hoćemo li mi slati djecu u Afriku umjesto u Irsku? - izjavio je, izazvavši burne reakcije javnosti.