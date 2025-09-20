Karlo Kordić postao je tek treći Hrvat sa svjetskom medaljom oko vrata, a na četvrtu u povijesti čekali smo čak 11 godina. Prije pet godina zatekao ga je potres u Sisku: 'Osjetio sam potres dok sam se tuširao pa sam, zgrabivši neku trenirku, istrčao na ulicu'
Tko je Karlo Kordić, osvajač svjetske bronce? 'Ovu medalju posvećujem pokojnoj majci'
Dok su mu se oči caklile od suza radosnica, popeo se na postolje i pogledao prema 'gore'. Na tom mjestu, s nebeskih visina, s ponosom je za njega navijala njegova majka koja je preminula prije devet godina. Ona mu je najveći izvor motivacije, svaku joj pobjedu posvećuje pa tako i svjetsku broncu s kojom se upisao u povijest našeg hrvanja.
Fenomenalni Karlo Kodrić (25) je u zagrebačkoj Areni, pred svojim navijačima, osvojio broncu na SP-u u hrvanju u kategoriji do 82 kilograma grčko-rimskim stilom. Lakoćom je, s 5-0, svladao Švicarca Ramona Rainera Betscharta, kojeg je prije deset godina pobijedio njegov brat Mateo na kadetskom SP-u. Poseban je ovo trenutak za naše hrvanje jer Karlo je postao tek treći Hrvat koji je osvojio medalju na SP-u od samostalnosti, nakon braće Nenada i Nevena Žugaja, Nenad je bio brončani u Moskvi 2010., a Neven brončani u Istanbulu 2011. te srebrni u Taškentu 2014.
Dok je izlazio s parketa i primao čestitke, glava mu je bila omotana zavojem zbog posjekotine iznad desnog oka, imao je problema s ozljedom lože, vrata, leđa. Kao da je upravo došao s bojišnice.
- Prelijep je osjećaj osvojiti medalju u svojoj državi pred svojim ljudima. Tu su me došli podržati moji Petrinjci iz kluba, moji Sisčani, odakle sam rodom - priča Karlo, član HK Petrinja, odavajući dojam čovjeka s kojeg je upravo pao teret od nekoliko tona.
- Nakon ove medalje siguran sam da kako mogu biti miran sljedećih četiri-pet godina što se tiče bavljenja ovim sportom - kazao je sa smiješkom.
Pobjedu je, kao i svaku do sada, posvetio pokojnoj majci bez koje je ostao kada mu je bilo 16 godina.
- Posvećujem supruzi Ines, ocu koji je tu na zemlji, majci na nebu. Ma svima, klubu, mojim trenerima, reprezentaciji koja je ovo odličje čekala 11 godina. Svi koji mogu uživati u njoj neka uživaju i njima to i posvećujem. Majka je i dalje moj veliki izvor motivacije i uvijek uoči nastupa intenzivno mislim na nju i na Boga. Mama mi je bila najveća podrška - pričao je emotivni Kodrić, prenosi Večernji list.
Ovo mu je najveći uspjeh u karijeri. Ranije je osvajao srebro i broncu na SP-u U-23, ali put do medalja bio je prožet potresnim trenucima i izazovima kakve bi malo tko uspio nadvladati. Bez majke je ostao vrlo rano, a prije pet godina je doživio potres u Sisku i strašne trenutke trenutke koji su uslijedili.
- Mene je potres zatekao usred tuširanja pa sam sav mokar, zgrabivši neku trenirku, istrčao na ulicu gdje sam vidio uplakane starije ljude. U tom času nisam znao kud da idem. Da li da idem bratu i ocu na posao, da budem s djedom doma ili da djevojci idem pružiti podršku. Srećom, nismo ostali bez krova nad glavom, kuća je izdržala.
Sve nedaće samo su ga ojačale i dovele do ovoga što je postao danas. Neustrašivog borca sa svjetskom broncom oko vrata.
