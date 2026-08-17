Tko je Kiril Kravcov? Dinamovo pojačanje igra u vezi, ali ima sjajne golgeterske sposobnosti

Zagrebački Dinamo potvrdio je dolazak novog pojačanja u veznom redu. Na Maksimir je stigao 24-godišnji ruski nogometaš Kiril Kravcov, koji je s hrvatskim prvakom potpisao dugogodišnji ugovor nakon što mu je istekla suradnja sa Sočijem. Kravcov dolazi kao slobodan igrač, a u njemu 'modri' vide ključnog čovjeka za budućnost.

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Dugoročno rješenje za vezni red

Kiril Kravcov na Maksimir stiže s navršene 24 godine. Visok je 189 centimetara i primarno igra na poziciji defenzivnog veznog, što je i uloga koja mu je namijenjena u Dinamu. Uprava i stručni stožer identificirali su ga kao idealnu zamjenu i dugoročnog nasljednika Josipa Mišića, ključnog igrača "modrih" posljednjih sezona. S obzirom na Mišićevu važnost za balans momčadi, Dinamo je ovim potezom odlučio na vrijeme osigurati kontinuitet na toj osjetljivoj poziciji. Kravcov je dešnjak, a u novom će klubu nositi dres s brojem pet.

Nogometni put: od slavne akademije Zenita do Maksimira

Kravcov je produkt jedne od najcjenjenijih ruskih nogometnih škola, akademije Zenita iz njegovog rodnog Sankt-Peterburga. Prošao je sve mlađe uzrasne kategorije kluba, no put do prve momčadi velikana poput Zenita uvijek je težak. U žestokoj konkurenciji, prilike je dobivao na kapaljku. Za seniore Zenita debitirao je u ruskoj Premier ligi u ožujku 2021. godine protiv Ahmata iz Groznog, no u konačnici je za matični klub skupio tek 16 službenih nastupa. Unatoč tome, bio je dio momčadi koja je osvojila naslov prvaka Rusije 2020./2021. te tri ruska Superkupa (2020., 2021., 2022.).

Foto: GNK Dinamo

Kako bi prikupio iskustvo, u proljeće 2022. odlazi na posudbu u Nižnji Novgorod. Pravu afirmaciju doživio je prelaskom u Soči u srpnju 2022. godine. Ondje je postao standardni prvotimac i jedan od ključnih igrača, odigravši u dvije sezone 105 utakmica u kojima je postigao 13 pogodaka, što je sjajna statistika za defenzivnog veznjaka. Prošla sezona bila mu je djelomično isprekidana ozljedama, no uspio je pokazati kvalitetu i privući pažnju brojnih klubova, uključujući i moskovski Lokomotiv.

Profil igrača: razarač s osjećajem za gol

Iako je njegova primarna zadaća kvarenje protivničkih napada, visina od 189 centimetara i fizička snaga čine ga dominantnom figurom na sredini terena. Njegov stil igre odlikuje se velikom radnom etikom, disciplinom i agresivnošću, što su karakteristike klasičnog "razarača". Međutim, Kravcov nije jednodimenzionalan igrač. Pokazao je da posjeduje zavidnu tehniku i pregled igre, a ono što ga izdvaja jest neočekivana prijetnja za protivnički gol. Njegova statistika iz Sočija to potvrđuje.

Posebno je upečatljiva bila njegova partija u svibnju kada je u pobjedi protiv Orenburga 3-1 postigao sva tri gola za svoju momčad. Takva sposobnost da se iz drugog plana priključi napadu daje Dinamovom treneru novu taktičku opciju i čini Kravcova kompletnijim igračem od tipičnog defenzivnog veznog. Uz to, nastupao je za sve mlađe ruske reprezentacije, od U-17 do U-21 selekcije, a u rujnu 2023. dobio je i poziv za trening kamp seniorske reprezentacije, što potvrđuje njegov status u ruskom nogometu.

Foto: GNK Dinamo

Potpis za "modre" unatoč birokratskim problemima

Put do Maksimira za mladog Rusa nije bio posve gladak. Iako je dogovor s Dinamom postignut relativno brzo nakon što je postao slobodan igrač 30. lipnja, njegov je dolazak u Zagreb kasnio. Neočekivane komplikacije oko ishođenja vize prouzročile su odgodu, pa se Kravcov priključio momčadi kasnije od planiranog. Zbog toga nije bio registriran za europske utakmice protiv islandskog Vikinga te će na svoj službeni debi u plavom dresu morati još malo pričekati. Nakon što je uspješno prošao liječničke preglede, stavio je potpis na ugovor koji ga s Dinamom veže do ljeta 2030. godine. Ovako dugoročan ugovor jasan je pokazatelj koliko u klubu vjeruju u njegove sposobnosti i vide ga kao temelj buduće momčadi. S tržišnom vrijednošću procijenjenom na 1,2 milijuna eura, njegov dolazak bez odštete predstavlja odličan posao za sportski sektor zagrebačkog kluba.

*uz korištenje AI-ja