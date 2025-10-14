Tko je Leon Grgić, talent kojeg smo 'preoteli' Austrijancima? 'Hrvatska je bila moj san...'

Leon Grgić (19) bio je veliki talent austrijskog nogometa. Polagali su nade u njega, vidjeli ga kao budućeg reprezentativca, ali u njemu su tinjale neke druge želje. Htio je zaigrati za Hrvatsku, domovinu svojih roditelja, ali i domovinu za koju kuca njegovo srce. Mjesecima je trajala ta misija HNS-a, a prije dva mjeseca konačno su uspjeli ishoditi dozvolu za dolazak talentiranog napadača pod naš stijeg.

Leon je debitirao za najdraži dres prije mjesec dana u remiju protiv Turske (1-1), a protiv Ukrajine je napravio ono što je sanjao otkako je bio dijete. Zabio je jedini gol na utakmici i donio važnu pobjedu našoj mladoj reprezentaciji uz kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Nahvalio ga je izbornik Ivica Olić, a Grgić je blistao od sreće nakon jedne od najdražih utakmica u karijeri.

- Jako smo sretni da smo pobijedili kod kuće, jaka smo ekipa, a sretan sam što sam zabio gol. Imali smo dosta šansi, bezveze smo čekali do zadnje minute da pobijedimo, ali to je nogomet. Kad srce kuca za Hrvatsku, nema dvojbe. Htio sam igrati za Hrvatsku od prvog dana - kazao je nakon prvog gola za hrvatsku reprezentaciju.

Grgić je rođen u Austriji, član je austrijskog prvaka Sturma i nastupao je za mlađe selekcije Austrije, skupio i tri nastupa za tamošnju U-21 vrstu. No, njegov san je bila samo Hrvatska. I već je u drugoj utakmici pokazao da će biti veliko pojačanje za našu reprezentaciju. Zabio je gol, imao bezbroj šansi i bio konstantna napast za Ukrajince. Na Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a za Sturm je u 37 utakmica zabio šest golova i četiri puta asistirao.

Otac Leona Grgića je iz Kotor Varoši (odakle su i roditelji Matea Kovačića), pa je ovaj mladić mogao uz Austriju nastupati za Hrvatsku i(li) Bosnu i Hercegovinu. U HNS-u su mjesecima radili na dovođenju Grgića pod hrvatski stijeg, a sve je konačno riješeno prije dva mjeseca.

- Osjećaj? Ponosan sam, baš jako ponosan. Konačno mogu igrati za svoju zemlju, dugo sam sanjao ovaj trenutak. Moja obitelj i ja baš smo se iskreno radovali kad me je nazvao Ivica Olić i pitao hoću li igrati za Hrvatsku. To je bilo ispunjenje sna - opisao nam je Grgić u intervjuu prije mjesec dana.

- Cijela je priča o promjeni državljanstva dugo trajala, na kraju smo tražili najbolji termin kad ću se 'prebaciti'. Svi znaju da oduvijek želim Hrvatsku, a činilo mi se kako je sad stiglo vrijeme za taj potez. Sad sam stigao do U-21 reprezentacije, počinju nove kvalifikacije, mislim da je to bio najbolji trenutak za ovu odluku - kaže Grgić u prvom intervjuu za hrvatske medije pa nastavlja:

- Svi su ponosni na mene. I mama i tata, oba brata također. Rođen sam i odrastao u Austriji, ali kako su mi mama i tata iz Kotor Varoša, mi smo doma govorili hrvatski. Razumijem sve, mislim da ga govorim dovoljno dobro kako bih se snašao ovdje, u vezi s tim neće biti nikakvih problema.

Austrijancima nije najbolje sjelo kada je odlučio odabrati Hrvatsku.

- Svi su htjeli da ostanem i igram za Austriju, ali srce je reklo Hrvatska. Bilo je svakakvih, čak i vrlo ružnih komentara, pisali su mi svakakve gluposti, ali mene za to nije bilo previše briga. Znao sam što želim od prvog trenutka, znao sam kako se osjećam. I išao tamo kamo me srce vuče. Treneri i ljudi iz kluba iskreno su mi čestitali na toj odluci.