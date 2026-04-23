Tko je Luka Gavran? Kanadski Hrvat zaludio je MLS, bio u školi Dinama i nada se igrati na SP-u

Luka Gavran (25) bio je junak u remiju Toronta i Philadelphije (3-3) u MLS ligi. Golman hrvatskih korijena je u šestoj minuti sudačke nadoknade glavom zabio za izjednačenje i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu. Gavranov pogodak ima dodatnu težinu jer je postao tek treći vratar u povijesti MLS-a koji se upisao među strijelce.

Toronto je u posljednjim sekundama krenuo na sve ili ništa. Nakon ubačaja iz kuta, najviši u kaznenom prostoru gostiju bio je upravo Gavran, koji je snažnim udarcem glavom poslao loptu u mrežu za konačnih 3-3.

Krenuo kao napadač

Gavran je rođen 9. svibnja 2000. godine u Hamiltonu, u kanadskoj saveznoj državi Ontario, u obitelji hrvatskih korijena. Nogomet je počeo igrati sa šest godina u lokalnom klubu Hamilton Croatia SC, no ono što njegovu priču čini posebnom jest činjenica da je karijeru započeo kao napadač. Tek s 13 godina donio je ključnu odluku i odlučio stati na gol, što se pokazalo kao potez koji mu je odredio budućnost.

- Igrao sam 'devetku' kad sam bio klinac! - rekao je Gavran.

Njegov talent nije ostao nezapažen pa je dio svog nogometnog razvoja proveo i u Europi, u prestižnoj omladinskoj školi zagrebačkog Dinama. Ondje je brusio vještine i stjecao iskustvo pod paskom vrhunskih trenera, što mu je pomoglo u tranziciji na golmansku poziciju.

Nakon povratka u Kanadu pridružio se akademiji GPS, gdje je nastavio nizati uspjehe. S momčadi je 2017. osvojio Vase Cup na turniru Super Cup u Sjevernoj Irskoj, a iste je godine proglašen i najboljim golmanom Ontario Academy Soccer League.

Dominirao u sveučilišnoj ligi

Zahvaljujući izvanrednim obranama, Gavran je 2018. godine dobio sportsku stipendiju za Sveučilište St. John's u New Yorku. Vrhunac sveučilišne karijere doživio je u sezoni 2021., kada je postao prvi golman ekipe i statistički dominirao na nacionalnoj razini. S čak 12 utakmica bez primljenog gola i nevjerojatnim postotkom obrana od 84,4 posto, bio je vodeći u cijeloj NCAA diviziji.

Prelazak u MLS

Nakon impresivne sveučilišne karijere, Gavranov idući korak bio je profesionalni nogomet. Na MLS SuperDraftu 2022. godine izabrao ga je Toronto FC kao 31. izbor ukupno. Prve profesionalne minute skupljao je u drugoj momčadi, Toronto FC II, gdje je u srpnju 2022. proglašen golmanom mjeseca u ligi MLS Next Pro.

Priliku u prvoj momčadi dobio je 24. rujna 2023. na utakmici protiv New York City FC-a i odmah je pokazao kvalitetu. Postao je prvi golman u povijesti kluba koji je na svom debiju obranio penal. Svoje prve utakmice bez primljenog gola u MLS-u upisao je u ožujku 2024., i to zaredom protiv Charlotte FC-a i Atlanta Uniteda.

*uz korištenje AI-ja